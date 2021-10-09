Armağan Çağlayan'dan RTÜK'e tepki: O programlara çıkan aileler ithal mi?

09 Ekim 2021 Cumartesi, 09:50

RTÜK, aralarında ATV, Kanal D, FOX, Beyaz TV, Star TV, TV 8, Show TV'nin bulunduğu 7 kanala uyarı yazısı gönderdi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin tarafından gönderilen ihtar yazısında, "Bu tür yayınların geneli değerlendirildiğinde, içeriği oluşturan konuların daha çok eşlerin birbirlerini aldatması, çarpık ilişkiler gibi toplumun millî ve manevi değerleri ile bağdaşmayan ve Türk aile yapısına uymayan olaylar üzerine odaklandığı tespit edilmiştir" denildi.

Armağan Çağlayan ise gündüz programları için kanalları uyaran RTÜK'e tepki gösterdi.

Çağlayan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında "E o programlara çıkan aileler 'ithal' mi?" diyerek sert eleştirilerde bulundu.

Ocak ayına programların hepsi kalkar iddiasında bulunan Çağlayan'ın paylaşımı şu şekilde;

RTÜK gündüz programları için bütün kanalları uyarmış. Ekrana çıkan vakaların “Türk aile yapısına” uyumadığını söylemiş. E o programlar çıkan aileler “ithal” mi? Ocak ayına hepsi kalkar. Yapımcılar şimdi kara kara yeni format arıyor !

RTÜK gündüz programları için bütün kanalları uyarmış. Ekrana çıkan vakaların “Türk aile yapısına” uyumadığını söylemiş. E o programlar çıkan aileler “ithal” mi? Ocak ayına hepsi kalkar. Yapımcılar şimdi kara kara yeni format arıyor ! — Armagan Çağlayan (@Armagan_caglaya) October 8, 2021











