Armağan Çağlayan'ın takipçisine verdiği yanıt gündem oldu
Armağan Çağlaya'ın, kendisine 'kilo almışsınız aman dikkat' diyen takipçisine verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu.
YouTube’da yayınlanan ‘Gör Beni’ adlı programının sunuculuğunu yapan Armağan Çağlayan, Instagram hesabından bir kediyle çektirdiği fotoğrafını paylaştı.
Çağlayan, fotoğrafına kilosuyla ilgili yorum yapan takipçisine verdiği cevapla dikkat çekti.
“EVE GİDERKEN SİZ Mİ TAŞIYORSUNUZ”
Çağlayan, takipçisinin yaptığı “Armağan Bey çok kilo almışsınız aman dikkat” yorumuna “Siz mi taşıyorsunuz eve giderken” cevabını verdi.
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