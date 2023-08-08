Arzu Sabancı'nın 'Bebek, Nişantaşı' isyanı gündem oldu: 'Türkçe konuşan yok gibi...'

Yayınlanma: 08.08.2023 - 17:54

Güncelleme: 08.08.2023 - 17:55

Sabancı ailesinin sosyal medyada takip edilen isimlerinden olan Arzu Sabancı, Instagram'dan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Yıllar önce Roma’da yaşayan İtalyan bir arkadaşının şehirdeki turist kalabalığından şikayet ettiğini ve kendisinin buna çok şaşırdığını söyleyen Sabancı, “Şimdi İstanbulumuz aynı durumda” diyerek aynı duyguları yaşadığını yazdı.

"TÜRKÇE KONUŞAN YOK GİBİ..."

Sabancı’nın paylaşımı şu şekilde:

"Yıllar önce İtalyan bir arkadaşım yaşadığı şehir Roma’daki turist sayısından şikayet ediyordu. Evimizin önü, sokaklar turist dolu, şehrimizi onlar işgal etti, bize yer kalmadı diyordu… Ben de içimden şımarıklık, turist velinimet ne güzel işte döviz bırakıyor demiştim. Şimdi İstanbulumuz aynı durumda… Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok gibi… Simsiyah kıyafetlilerle kaplı."