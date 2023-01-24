Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşk mı yaşıyor? İkili arasında 'Arzu Sabancı' ayrıntısı...

Geçen günlerde birlikte görüntülenen ünlü oyuncu Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın ilişkilerine dair yeni bir iddia gündeme geldi. Erçel'in Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı ile tanıştığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 11:22
Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşk mı yaşıyor? İkili arasında 'Arzu Sabancı' ayrıntısı...
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Ünlü oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde Hakan Sabancı ile görüntülenmişti. Sosyal medyada gündem olan olayın ardından ikili hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

Takvim'in haberine göre Hakan Sabancı, ünlü oyuncuyu annesi Arzu Sabancı ile tanıştırdı. Arzu Sabancı, Erçel ile Emirgan'daki evlerinde sohbet ederek oğlunun ilişkisini onayladı.

Bu iddia sonrasında  "Hande Erçel, Sabancılara gelin mi gidecek?" soruları sorulmaya başlandı.



Hande Erçel Hakan Sabancı Arzu Sabancı

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