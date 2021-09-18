Arzu Tramvayı'nın yazarı Tennessee Williams’ın 59 yıldır kayıp eseri gün yüzüne çıktı
Kızgın Damdaki Kedi ve Arzu Tramvayı oyunlarıyla prestijli Pulitzer Ödülü'nün sahibi olan ünlü oyun yazarı Tennessee Williams'ın, bir üniversitenin kütüphanesinde bulunan öyküsü yayımlandı. The Strand Magazine adlı edebiyat dergisinin sorumlu yazı işleri müdür Andrew Gulli, "Williams neden böyle iyi bir hikayeyi yayımlamadı hiçbir fikrim yok" dedi.
ABD'li ünlü oyun yazarı Tennessee Williams'ın Yale
Üniversitesi'nin kütüphanesinde bulunan öyküsü yayımlandı.
Arzu Tramvayı oyunuyla bilinen Williams'ın Yaz Kadını (The
Summer Woman) adlı hikayesi İtalya'da geçiyor.
Yale Üniversitesi'nin Beinecke Nadir Kitaplar ve Elyazmaları
Kütüphanesi'nde bulunan ve 1952'de kaleme alınan hikayede ABD'li bir
akademisyenin İtalya'nın başkenti Roma'da seks işçisi olarak çalışan bir kadınla
yaşadığı ilişki anlatılıyor.
Independent Türkçe’de yer alan habere göre; kadınla
ilişkisini sürdürebilmek için her yaz Roma'ya giden akademisyen, II. Dünya
Savaşı'ndan sonraki yıllarda ülkede Amerikalılara karşı giderek büyüyen bir
düşmanlık olduğunu anlamaya başlıyor.
“BU HİKAYEYİ NEDEN YAYIMLADI HİÇBİR FİKRİM YOK”
Hikaye, geçen hafta The Strand Magazine adlı edebiyat
dergisinde yayımlandı.
Derginin sorumlu yazı işleri müdür Andrew Gulli,
"Williams neden böyle iyi bir hikayeyi yayımlamadı hiçbir fikrim yok. Bu,
kafamı karıştıran birçok edebiyat gizeminden biri" dedi.
Williams, II. Dünya Savaşı'ndan sonra 1948'de İtalya'ya
gitmiş ve orada yaklaşık 6 ay geçirmişti.
İtalya'ya duyduğu ilgi ve özlemle bilinen yazar, Günlükleri'nde Roma'ya yaptığı yolculuğa dair "Sağlığım büyülü bir şekilde düzeldi. Her yerde güneş ve gülümseyen İtalyanlar vardı" diye yazmıştı.
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