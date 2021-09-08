Antika dükkanına operasyon: Şehzade Mustafa'nın eşyaları ve 88 tarihi eser ele geçirildi
Beyoğlu Çukurcuma Mahallesi'nde antikacıya düzenlenen operasyonda Osmanlı dönemine ait 88 parça tarihi eser ve Şehzade Mustafa'nın eşyaları ele geçirildi. İş yeri sahibi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Eylül Cuma günü Beyoğlu Çukurcuma Mahallesi'ndeki antikacıda tarihi eserler satışının yapıldığı ihbarını aldı. Aynı gün harekete geçen ekipler, antikacıya operasyon düzenledi. Operasyonda işyeri sahibi gözaltına alındı.
Antikacıda yapılana aramalarda; 9 Türk İslam dönemine ait yüzük, 12 değişik form ve ebatlarda şamdan, 2 şamdan altlığı, 2 âlem başı, 7 farklı form ve biçimlerde geometrik ve kare formlu seramik, 20 farklı form, biçim ve malzemelerden kulpları sedef ve değerli taşlar ve yazılarla bezenmiş boynuz kaşıklar, farklı dönem boylara ait 7 mühür, Kâbe motifli mozaik formda eser, Osmanlı Dönemi 'nin, 16.yy'ın 2. yarısına tarihlenen Şehzade Mustafa türbesine ait mimari parçalar olduğu düşünülen mozaik, 3 çerçeve içerisinde ferman, 2 tekke işi derviş Keşkül -ü fukarası, 5 hat levha, tombak, Astronomi el yazması bilim kitabı, 7 çeşitli form ve ebatlarda bilim notları ve astronomik çalışmaları olduğu düşünülen, Ruzname-i Şeyh Vefa isimli eser, küçük formda siyah hamurlu ince cidarlı seramik kase, havan ve Mevlevi başlığı formunda öğütme taşı, III. Ahmet Tuğralı 1703- 1730, usta damgalı, kapak kısmında Ashab-ı Kehf isimleri işlenmiş büyük boy gümüş divitlik, 2 çerçeve içerisinde beyaz renkli ferman, Hilliye Şerif ve güneş saati ele geçirildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan antika dükkânı sahibi hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı
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