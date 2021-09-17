Van Gogh'un yeni keşfedilen çizimi ilk kez Amsterdam'da sergilendi
Dünyaca ünlü Hollandalı ressam Vincent Van Gogh'a ait kara kalem çalışması, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da ilk kez sergilendi. Söz konusu çizimin, yüzyıldan uzun süredir Hollandalı bir ailenin özel koleksiyonunda saklı kaldığı öğrenildi.
Hollandalı ressam Vincent Van Gogh'a ait kara kalem çizimi,
Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da ilk kez sergilendi.
BBC’nin haberine göre, Van Gogh Müzesi, sanatçının, daha
önce görülmemiş, yorgun yaşlı bir adamın resmedildiği çiziminin yeni
keşfedildiğini doğruladı.
Müze, "Study for Worn Out" adlı çalışmanın 1882
yılında, yani Van Gogh’nun kariyerinin başlarında çizildiğini açıkladı.
Sputnik Türkiye’nin aktardığına göre; söz konusu çizimin,
yüzyıldan uzun süredir Hollandalı bir ailenin özel koleksiyonunda saklı kaldığı
ve bugün ilk kez Amsterdam’daki müzede sergilendiği aktarıldı.
“Vincent” imzasına sahip kara kalem çalışması, tahta
sandalyeye oturmuş, yelek, pantolon ve bot giymiş yaşlı bir adamı başı
ellerinin arasında resmediyor.
Van Gogh Müzesi araştırmacılarından Teio Meedendorp, çizimin
daha önce hiçbir yerde görülmediğini ve ilk defa ortaya çıktığını ifade
ederken, eserin maddi değerini söylemenin "kesinlikle imkansız"
olduğunu kaydetti.
Çizim, 2 Ocak’a kadar sergilendikten sonra özel koleksiyon sahiplerine iade edilecek.
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