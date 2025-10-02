Aşdod nerede? Aşdod hangi ülkeye bağlı?

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden liman kenti Usdud (Aşdod) yönüne doğru 5 roket atıldığını ileri sürdü. Peki, Aşdod nerede? Aşdod hangi ülkede?

AŞDOD NEREDE?

Aşdod, İsrail'in Akdeniz kıyısındaki bir şehirdir. Güney Bölgesi'nde bulunan şehir 226,838 kişilik nüfusu ile ülkenin beşinci en büyük kentidir. Şehrin adı yazılı eserlerde ilk olarak MÖ 17. yüzyılda, Kenan kaynaklarında geçer. Aşdod Limanı ise İsrail'in en büyük limanıdır ve ülke ithalatının yüzde 60'ı bu limandan yapılır. Ayrıca Aşdod kenti önemli bir endüstriyel merkezdir. Modern Aşdod ise 1956 yılında kurulmuş ve 1968 yılında şehir statüsü kazanmıştır.

AŞDOD’UN ÖNEMİ

Ticaret ve Ekonomi: İsrail’in ithalat ve ihracatının büyük bir kısmı Aşdod Limanı üzerinden yapılır.

Tarihî ve Kültürel Zenginlik: Aşdod, binlerce yıllık geçmişiyle Eski Ahit’te adı geçen Filistin şehirlerinden biridir. Tarihi boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır.

Turizm: Geniş sahil şeridi, plajları ve kültürel etkinlikleriyle hem İsraillilerin hem de turistlerin uğrak noktaları arasındadır.