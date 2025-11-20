Cumhuriyet Gazetesi Logo
Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu... Evrim Akın'dan açıklama

Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu... Evrim Akın'dan açıklama

20.11.2025 16:59:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu... Evrim Akın'dan açıklama

“Bez Bebek” tartışmasında gözlerin çevrildiği Evrim Akın, eski çocuk oyuncu Asena Keskinci’nin iddialarını avukatı aracılığıyla kesin bir dille reddetti.

“Bez Bebek” dizisinin eski oyuncularından Asena Keskinci’nin, yıllar önce sette Evrim Akın’dan fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü, hatta bugün babasıyla birlikte olduğunu söylemesi büyük yankı uyandırmıştı. Keskinci; saçının çekildiğini, sigara dumanının yüzüne üflendiğini, ailesiyle ilgili tehdit içerikli sözler duyduğunu öne sürmüş; ayrıca Akın’ın babasıyla ilişkisinin “üvey anne” konumuna kadar geldiğini iddia etmişti.

Tartışmalar sürerken beklenen açıklama Evrim Akın cephesinden geldi. Akın’ın avukatı Mertay Kuğay tarafından yapılan yazılı açıklamada, Asena Keskinci’nin anlattıklarının “tamamen hayal ürünü ve gerçek dışı” olduğu ifade edildi.

Açıklamada, gündemdeki söylemlerin müvekkilin özel hayatına yönelik bir saldırı niteliği taşıdığı belirtilirken; Evrim Akın ile Asena Keskinci’nin babası Güray Keskinci arasında son üç yıldır sevgi ve saygıya dayalı bir ilişki bulunduğu, bu birlikteliği yıpratmaya yönelik her türlü girişime karşı yasal sürecin işletildiği vurgulandı.

Akın’ın uzun yıllardır çocuk programlarında büyük beğeniyle yer aldığı hatırlatılan açıklamada, Keskinci’nin iddialarına benzer tüm paylaşımlar için hukuki, cezai ve idari hakların saklı tutulduğu da belirtildi.

Tüm iddiaların “kesin bir dille reddedildiği” kamuoyuna duyuruldu.

Image

İlgili Konular: #evrim akın

İlgili Haberler

‘Bez Bebek’ dizisinin Yağmur’u Asena Keskinci’den Evrim Akın hakkında çarpıcı iddialar: 'Hala babamla birlikte'
‘Bez Bebek’ dizisinin Yağmur’u Asena Keskinci’den Evrim Akın hakkında çarpıcı iddialar: 'Hala babamla birlikte' ‘Bez Bebek’ dizisinin çocuk yıldızı Asena Keskinci, yıllar sonra yaptığı açıklamada Evrim Akın’ın sette kendisine zorbalık yaptığını ve ailesinin dağılmasında payı olduğunu öne sürerek dikkat çekici iddialarda bulundu.