Aşı karşıtı radyocu Bob Enyart koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Kendini "sağcı, dini fanatik" olarak nitelendiren ABD'nin Kolorado eyaletinden ünlü radyo sunucusu Bob Enyart'ın koronavirüse bağlı komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.
62 yaşında olan Bob Enyart hem Denver İncil Kilisesi'nde papaz olarak görev yapıyor hem de Bob Enyart Live'da radyo programı sunuculuğu yapıyordu. Enyart, pandemi döneminde aşırı aşı karşıtı duruşu ve açıklamalarıyla dikkat çekmişti.
Enyart radyo programında 'toplumsal gerilimi daha da artırmak ve çocuk katillerine baskı yapmak için' aşı boykotu çağrısında bulunmuştu.
AŞI OLMAMAYA YEMİN ETMİŞTİ
Kişisel internet sitesinde de "Bob ve Cheryl Enyart, Pfizer, Moderna ve Johnson aşılarını olmamaya yemin etti, çünkü firmaların da kabul ettiği gibi bu üç ürün kürtajla alınan bebeklerin hücreleri üzerinde test edildi" ifadelerine yer vermişti.
Ayrıca, Enyart kendini "kürtaj karşıtı hareketin fesih kanadı" olarak tanımlayan American Right to Life grubunun 28 yıldır sözcülüğünü yapıyordu. Bu iddianın 1970'lerde kürtajla alınmış bir fetüsten gelen hücre hatlarının kullanılmasından kaynaklandığına inanılıyor. Tıp uzmanlarına göre orijinal hücrelerle bağlantı uzaktır. Bu, aşılar ve kanser tedavisi gibi birçok tıbbi prosedürde yaygın bir uygulamadır.
Bob Enyart'ın eşi Cheryl Enyart da koronavirüse yakalanmıştı ancak durumu hakkında herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Çiftin, ağustos ayında hastalığa yakalandığı haberi, oğulları Dominic Enyart’ın internet paylaşımıyla duyulmuştu.
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