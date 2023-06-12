'Aşık Ecevit' sevdiği kadını 24 yıldır aynı yerde bekliyor

Ecevit Öküzcü, Sinop'un Boyabat ilçesinde 24 yıldır sevdiği kadını aynı yerde bekliyor. Öküzcü “Kız İstanbul tarafına gitti. Gidenin önüne nasıl duracağım? Artık sevgi falan istemiyorum ben” ifadelerini kullandı.

İHA
Yayınlanma: 12.06.2023 - 16:31
'Aşık Ecevit' sevdiği kadını 24 yıldır aynı yerde bekliyor
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Sinop’un Boyabat ilçesinde yaşayan ve ‘Aşık Ecevit’ lakabıyla tanınan 48 yaşındaki Ecevit Öküzcü, 24 yıldır yol kenarında ‘Aşık Ecevit’in yeri’ diye yapılan durakta sevdiği kadını bekliyor.

Ufak yaşlarda hastalık geçirdiğini ve gözlerinde sorun olduğunu belirten Ecevit Öküzcü, “Burada bir kızla tanışmıştık. İlk zamanlar aramız iyiydi. Sonra aramız bozuldu. Yaklaşık 1 ay burada konuşmuştuk. İlk zamanlar aramız iyiydi ama sonra onun dengesi bozuldu. Ben ufak yaşlarda bir hastalık geçirdim. Gözlerim iyi görmüyor. Beni doktora getirdiler ama faydası olmadı. Kız İstanbul tarafına gitti. Gidenin önüne nasıl duracağım? Artık sevgi falan istemiyorum ben. Babam yok. 1 tane erkek kardeşim var. Ben sürekli burada duruyorum. Buradan geçenler bana yardım ediyorlar. Bugünlerime hep zahmetle geldim. Hep hastaydım. Kızın canı istemiş gitmiş. Ben daha ne yapayım? Ben en son giderken gördüm, daha da görmedim. Hiçbir şey demedi bana. Bir taksiye bindi ve gitti” dedi.

Aşık Ecevit’e bir hayırsever tarafından, konteyner ev verildiği belirtildi.


Sinop aşk acısı Aşk

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