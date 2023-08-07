ASİTEM'den Disney’e “Atatürk” tepkisi

Yayınlanma: 07.08.2023 - 14:50

Güncelleme: 07.08.2023 - 14:50

Sinema Televizyoncular Meslek Birliği (ASİTEM) üyeleri Yönetmenliği Mehmet Ada Öztekin tarafından yapılan, Aras Bulut İynemli’nin başrolü üstlendiği Lanistar ve 03 Medya yapımı “Atatürk” dizisinin Disney+’da yayınlanmayacağının açıklamasına tepki gösterdi.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan ASİTEM Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Sarıkaya, “Biz, üyelerinin çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu bir meslek birliğiyiz. Şu ana kadar sürdürdüğümüz tüm faaliyetlerimizi de Türk Sinemasının geleceğine genç arkadaşlarımızla yön verme gayreti ile sürdürmekteyiz. Bu nedenle Cumhuriyetimizin 100. Yılında kuruluşun ve kurtuluşun şehri İzmir’de, Asitem’in Atamıza yapılan bu saygısızlığı kabul etmesi, sessiz kalması düşünülemezdi’’ dedi.

HERKES HADDİNİ BİLECEK!

Atatürk dizisinin iki bölüm olarak televizyonda ve sinemalarda yayımlanacağını duyurusunu da değerlendiren Sarıkaya “Herkes haddini bilecek! Asitem olarak bilinsin isteriz ki; dünya üzerinde, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptıklarını, adını, izini ve imzasını yok saymaya kimsenin gücü yetmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili olarak önümüzdeki günlerde yaşanacak tüm gelişmelerin de yakından takipçisi olacaklarını ifade eden Sarıkaya “Biz Türk Ulusu olarak, tüm dünyaya ilham olmuş eşsiz bir liderin evlatlarıyız. Ne atamızın ne de yaptıklarının dünyaya anlatılması noktasında, Disney Plus’a da ihtiyacımız yoktur. Ancak Atamıza yapılan bu saygısızlık da cevapsız ve karşılıksız kalamaz. Bu nedenle yönetim kurulumuz ve üyelerimiz bir araya gelerek, durum değerlendirmesi yapmış, sürecin takipçisi olma ve Disney Plus’ın her alanda protesto edilmesi ile ilgili olarak yol haritasını belirlemiştir, bu günden sonra Disney Plus’ın ülkemizde yok sayılması noktasında üzerimize düşen her şeyi tüm üyelerimizle birlikte yerine getireceğiz” dedi.

"SEKTÖR EMEKÇİLERİ ADINA DA ÜZGÜNÜZ"

“Atatürk” dizisinde çalışan emekçilerin yıpratıldığını aktaran Muammer Sarıkaya, “Disney plus tarafından Atamıza ve değerlerimize yapılan bu büyük saygısızlığın kabul edilmezliğinin yanında, meslek birliği olarak “Atatürk” dizi film projesinin ilk gününden itibaren, senaristinden ışık ekibine, görüntü yönetmeninden kostüm tasarım ekibine, ses ekibinden yönetmenine kadar büyük bir özveri ve heyecanla çalışan tüm sektör emekçilerinin de Disney Plus tarafından böylesi çirkin bir polemiğin içine sürüklenmelerinden büyük üzüntü duyuyoruz” şeklinde konuştu.