Disney'in Atatürk belgeseli: 'Hem TV'de hem de sinemada yayımlanacak'
Walt Disney'in Türkiye ofisi, Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını konu alan “Atatürk” belgeselinin iki film olarak televizyonda ve sinemalarda yayımlanacağını duyurdu.
Belgeselin, şirketin dijital platformu Disney+’daki yayınının iptal edildiği iddiasıyla günlerdir süren bir tartışma vardı.
Şirketin Türkiye genel müdürü Cenk Soner, yapımın FOX TV ekranlarında ve sinemalarda yayımlanacağını, böylelikle Atatürk’ün “çok daha geniş kitlelere ulaştırılacağını” söyledi.
Belgesel böylelikle şirketin dijital yayın platformu Disney+'da yayımlanmayacak.
Mehmet Ada Öztekin’in yönettiği ‘Atatürk’ belgeselinde Cumhuriyet'in kurucusunu Aras Bulut İynemli canlandırıyor.
Yapımın Disney+'da yayımlanmasının "Ermeni lobilerinin baskısı sonucu iptal edildiğine" yönelik iddialarla ilgili Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de inceleme başlatıldığını duyurmuştu.
Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verilmiştir" dedi.
YAYIN TAKVİMİ
Şirketten yapılan açıklamaya göre ‘Atatürk’ün yayın takvimi şöyle olacak:
29 Ekim, 1. film TV özel versiyon FOX ekranlarında
3 Kasım, 1. film sinemalarda
22 Aralık, 2. film sinemalarda
2024 yazı, Her iki film FOX ekranlarında
NE OLMUŞTU?
Disney Plus'ın Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçmesi üzerine, platformun aldığı bu kararın Ermeni lobilerinin baskıyla yapıldığı iddia edildi. Türk yetkililer de olmak üzere pek çok kişinin tepkisini alan bu karar sonrası platforma 'boykot' da uygulandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Soylu için konuşulan belediye belli oldu'
- Yazarımız Barış Pehlivan 5. kez cezaevine giriyor!
- Bir televizyon kanalı daha yayın hayatını sonlandırdı
- Üç ilde peş peşe deprem!
- Altaylı ve Varank sosyal medyada atıştı
- Emekliye ek zam için iki tarih duyurdu
- Esenyurt'taki vahşette baba hakkında çarpıcı iddia
- Konya ve Erzurum depremlerinin ardından
- Tekel bayisi cinayetinde fitil 2 ay önce ateşlenmiş!
- 'Değişim makamın üzerinde'