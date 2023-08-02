Disney'in Atatürk belgeseli: 'Hem TV'de hem de sinemada yayımlanacak'

Yayınlanma: 02.08.2023 - 18:04

Güncelleme: 02.08.2023 - 18:16

Belgeselin, şirketin dijital platformu Disney+’daki yayınının iptal edildiği iddiasıyla günlerdir süren bir tartışma vardı.

Şirketin Türkiye genel müdürü Cenk Soner, yapımın FOX TV ekranlarında ve sinemalarda yayımlanacağını, böylelikle Atatürk’ün “çok daha geniş kitlelere ulaştırılacağını” söyledi.

Belgesel böylelikle şirketin dijital yayın platformu Disney+'da yayımlanmayacak.

Mehmet Ada Öztekin’in yönettiği ‘Atatürk’ belgeselinde Cumhuriyet'in kurucusunu Aras Bulut İynemli canlandırıyor.

Yapımın Disney+'da yayımlanmasının "Ermeni lobilerinin baskısı sonucu iptal edildiğine" yönelik iddialarla ilgili Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de inceleme başlatıldığını duyurmuştu.

Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verilmiştir" dedi.

YAYIN TAKVİMİ

Şirketten yapılan açıklamaya göre ‘Atatürk’ün yayın takvimi şöyle olacak:

29 Ekim, 1. film TV özel versiyon FOX ekranlarında

3 Kasım, 1. film sinemalarda

22 Aralık, 2. film sinemalarda

2024 yazı, Her iki film FOX ekranlarında

NE OLMUŞTU?

Disney Plus'ın Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçmesi üzerine, platformun aldığı bu kararın Ermeni lobilerinin baskıyla yapıldığı iddia edildi. Türk yetkililer de olmak üzere pek çok kişinin tepkisini alan bu karar sonrası platforma 'boykot' da uygulandı.