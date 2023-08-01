İddia: Disney'in Atatürk dizisi televizyonda ücretsiz yayınlanacak!

Disney+ tarafından yapılan ve bir süredir gündem olan Atatürk dizisi hakkında yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. İddiaya göre Atatürk dizisi ücretsiz olarak FOX ekranlarında yayınlanacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.08.2023 - 12:56
İddia: Disney'in Atatürk dizisi televizyonda ücretsiz yayınlanacak!
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Disney'in dijital yayın platformu Disney+, 14 Haziran 2022 tarihinde Türkiye'ye geldi. Disney+, Türkiye'de abone çekmek için Atatürk dizisi çekeceğini açıklamıştı. Birçok insanın ilgisini çeken dizinin geçtiğimiz günlerde iptal oldu iddiası gündem olmuştu. Daha sonra Disney+ tarafından açıklama yapılarak Atatürk dizisinin iptal olmadığı ancak diğer yerel yapımların kaldırıldığı açıklanmıştı. 

ATATÜRK DİZİSİ ÜCRETSİZ YAYINLANACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın iddialarına göre Atatürk dizisi ücretsiz olarak Fox'ta yayınlanacak. 29 Ekim 2023 tarihinde yayınlanacak olan dizi iddialara göre "Tüm Türkiye'ye armağan" sloganını kullanacak. 


Atatürk disney+ plus fox

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