İddia: Disney'in Atatürk dizisi televizyonda ücretsiz yayınlanacak!

Yayınlanma: 01.08.2023 - 12:56

Güncelleme: 01.08.2023 - 12:56

Disney'in dijital yayın platformu Disney+, 14 Haziran 2022 tarihinde Türkiye'ye geldi. Disney+, Türkiye'de abone çekmek için Atatürk dizisi çekeceğini açıklamıştı. Birçok insanın ilgisini çeken dizinin geçtiğimiz günlerde iptal oldu iddiası gündem olmuştu. Daha sonra Disney+ tarafından açıklama yapılarak Atatürk dizisinin iptal olmadığı ancak diğer yerel yapımların kaldırıldığı açıklanmıştı.

ATATÜRK DİZİSİ ÜCRETSİZ YAYINLANACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın iddialarına göre Atatürk dizisi ücretsiz olarak Fox'ta yayınlanacak. 29 Ekim 2023 tarihinde yayınlanacak olan dizi iddialara göre "Tüm Türkiye'ye armağan" sloganını kullanacak.