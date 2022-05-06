Aşk Çağırırsan Gelir filmi seyirciyle buluştu
Başrollerini Keremcem, Melis Babadağ, Cihan Ercan, Deniz Işın ve Sera Tokdemir ve Gürgen Öz'ün paylaştığı 'Aşk Çağırırsan Gelir' 6 Mayıs'ta sinemaseverlerle buluştu. Birbirinden farklı 5 çiftin komik hikayesini konu edinen filmin çekimleri Ordu'da gerçekleşti.
Yapımcılığını Projes Film, Cesur Taş ve Selçuk Altaş'ın üstlendiği romantik komedi filmi 'Aşk Çağırırsan Gelir', 6 Mayıs'ta vizyona girdi. Senaryosunu Altın Portakal ödüllü Emre Kavuk'un yazdığı filmin yönetmen koltuğunda yine Emre Kavuk var.
Başrollerini Keremcem, Melis Babadağ, Cihan Ercan, Deniz Işın ve Sera Tokdemir ve Gürgen Öz’ün paylaştığı filmde birçok ünlü oyuncu yer alırken; Hakan Yılmaz ve Birol Güven gibi konuk oyuncular da kadroda.
Filmin çekimleri ise Karadeniz’in eşsiz güzelliklerine sahip Ordu'da gerçekleşti.
AŞK ÇAĞIRIRSAN GELİR’İN KONUSU NE?
‘Aşk Çağırırsan Gelir’ birbirinden farklı 5 çiftin bir gün içerisinde geçen komik hikâyesini anlatıyor. Artık aşık olmak istediğini söyleyen kahramanımızın bu isteğine kader kayıtsız kalmaz ve ona aşkı getirecek olaylar zincirini başlatır.
Bu olaylar zincirinde birbirinden farklı 5 çiftin komik hikayesine tanık olurken yaptığımız her hareketin bir başkasının hayatında bir dönüm noktası olduğunu ve yaşanan her talihsizliğin aslında iyi bir şeylere vesile olabileceğini anlarız.
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