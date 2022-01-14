'Aşk Mantık İntikam'ın iki başrol oyuncusu diziden ayrılıyor

14 Ocak 2022 Cuma, 11:21

Başrollerinde Burcu Özberk ve İlhan Şen'in yer aldığı, FOX TV'de izleyicilerle buluşan "Aşk Mantık İntikam" dizisinin ana karakterlerinden Çınar ve Çağla’ya hayat veren Burak Yörük ile Melisa Döngel diziden ayrılacak.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Burak Yörük ve Melisa Döngel'in senaryodaki hikâyelerinin bittiği ortaya çıktı.

İKİ YENİ OYUNCU DAHİL OLACAK

Aynı zamanda alınan son bilgilere göre iki oyuncunun diziden ayrılmasıyla beraber ekibe, Sebahat Kumaş ve Elçin Atamgüç'ün geleceği öğrenildi. Diziye Ozan’ın asistanı olarak Sebat Kumaş dahil olacak ve karakterin annesini ise Elçin Atamgüç canlandıracak.

Dram ve romantik komedi türündeki sevilen dizi Aşk Mantık İntikam Güney Kore yapımı Cunning Single Lady dizisinden uyarlama olarak yayınlanıyor.

Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal’ın yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda Murat Öztürk yer alıyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM'IN KONUSU NE?

Esra’nın hayatı o gün gördüğü bir gazete haberi ile alt üst olur. Bir yıl önce ayrıldığı eski kocası milyon dolarlık bir şirketin sahibi olmuştur ve artık çok yakışıklı ve karizmatik görünmektedir. Boşandıktan bir yıl sonra yolları tekrar kesişen Ozan ve Esra birbirlerine karşı hala öfke doludur. Esra kırılan gururunu onarmak için Ozan’ı tekrar kendisine aşık etmeye karar verir.