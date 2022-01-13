Netflix, arka arkaya iki Red Notice devam filmi çekmeyi planlıyor

13 Ocak 2022 Perşembe, 17:06

Netflix yıldız üçlünün hikayesini sürdürecek olan Red Notice devam filmlerinin her ikisi için de çekim hazırlıklarının ilk aşamasında. Red Notice 2 ve 3'ün çekimlerinin aynı anda gerçekleştirilmesi ve ilk devam filminin 2023'ün başında yayınlanması planlanıyor. Filmin kadrosu henüz belli olmamasına rağmen ilk filmin ana üçlüsü Dwayne Johnson, Ryan Reynolds ve Gal Gadot'un devam filmlerinde de olacağı tahmin ediliyor.

Yayınlandığı dönemde büyük ilgi gören Red Notice, yayınlanmasının ardındaki ilk 28 günde 364 milyon saat izlenmeyle o zamanlar en çok izlenmeye sahip filmi Bird Box'ın yerini alarak bir numaralı filmi oldu. Don't Look Up filminin hızlı yüklelişi ile birincilik koltuğu riskli olan filmin ilerleyen haftalarda ikinci sıraya düşüp düşmeyeceği merak ediliyor.

Aksiyon filmi sadece en büyük açılış gününe sahip olmak ve Netflix'in bir numaralı filmi olmakla kalmadı, aynı zamanda stüdyoya 200 milyon dolara mal olan Netflix'in şimdiye kadar yaptığı en pahalı film oldu. Popüler aksiyon filmi, büyük bir sanat hırsızını yakalamak için sanat hırsızı Nolan Booth (Ryan Reynolds) ile ekip olmak zorunda kalan FBI profil uzmanı John Hartley’in (Dwayne Johnson) maceralarını anlatıyor.