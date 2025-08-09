Aşk tatiline vize engeli: Serenay Sarıkaya Fransa'ya yalnız uçtu

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, Fransa’nın Akdeniz sahilinde yer alan Nice kentinde romantik bir tatil planladı.

SERENAY SARIKAYA, NİCE'E YALNIZ UÇTU

Mert Demir'in pasaportu, başka bir vize işlemi için İngiltere Konsolosluğu’nda kaldı. Pasaportunun gecikmesi nedeniyle, Fransa vizesi olmasına rağmen tatilini ertelemek zorunda kalan Demir, seyahat edemedi.

Yaşanan bu aksilik üzerine Serenay Sarıkaya ise tatil planını ertelemek yerine yalnız başına tatile çıkma kararı aldı

Sevgilisiyle birlikte Fransa'ya gidemeyen Mert Demir'in vize sorununu hallettikten sonra sevgilisiyle Nice'te buluşacağı ileri sürüldü.