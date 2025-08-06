Aşk yaşadıkları iddia edilmişti: Athena Gökhan ile Farah Zeynep Abdullah başrolde

Birkaç ay önce 13 yıllık evliliğini sonlandıran Gökhan Özoğuz'un adı, ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile aşk iddialarına karışmıştı. Her ne kadar bu iddiaları ikili yalanlasa da son olarak Londra'da birlikte görüntülenmişlerdi. Ancak ikili her fırsatta bir araya gelişlerinin nedenlerinin film projesi olduğunu açıklamıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çağrı Vila Lostuvalı'nın yöneteceği 'Günaydın Aşkım' filminde Farah Zeynep Abdullah'ın partneri Gökhan Özoğuz oldu. Farah Zeynep Abdullah’ın senaryosunu yazdığı “Günaydın Aşkım” filminde Dila ve Serkan çiftinin hikayesi anlatılacak.

Farah Zeynep Abdullah'ın hikayeyi yazarken yüzünü değiştirmek zorunda kalan bir kadının yaşadığı olayı anlatan gazete haberinden esinlendiği ortaya çıktı. Filmin hazırlıkları sürüyor.