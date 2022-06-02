Aslı Bekiroğlu'ndan 'Barış Akarsu' özrü!

02 Haziran 2022 Perşembe, 07:43

Katıldığı bir yetenek yarışmasıyla üne kavuşan ve 2007 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden sevilen şarkısı Barış Akarsu'nun ölümüne ilişkin verdiği yanıtla tepki toplayan Aslı Bekiroğlu, şarkıcının hayatının anlatıldığı filmin kadrosundan ayrıldığını açıkladı.

Geçtiğimiz akşam katıldığı bir ödül töreninin ardından muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu Aslı Bekiroğlu, kendisine yöneltilen "Barış beyin trajik bir ölümü oldu, ne söylemek istersiniz?" sorusuna "Ne diyeyim hayatım, başı sağ olsun ne denir? Tövbe yarabbim" yanıt vermişti. Bekiroğlu'nun bu sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

Tepki çeken açıklamasının ardından Instagram hesabından yayımladığı bir metinle özür dileyen Bekiroğlu, projeden çekildiğini duyurdu.



Bekiroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Önceki akşam katıldığım stil ödülleri davetinde, kıyafet ve stil üzerine konuşurken yakında çekimleri başlayacak olan Barış Akarsu'nun hayatını anlatan sinema filmi hakkında peş peşe sorular geldi. Proje hakkında konuşma iznim olmadığı için spoiler verme korkusuyla o an filmle ilgili soruları gülümseyerek geçiştirmeye çalışırken ortaya çıkan acemi çabam, sanatçının ve kız arkadaşının sevenleri tarafında yanlış anlaşıldı ve üzüntüyle karşılandı. İsteyeceğim en son şey böyle algılanmaktı. Çocukluğundan beri hikayesine ve anısına büyük saygı duyduğum, bu nedenle filminde yer almayı çok istediğim sanatçının yakınları ve sevenlerinden tüm samimiyetimle özür diliyorum. Filmin zarar görmemesi ve sanatçının sevenlerinin daha fazla üzülmemesi için projeden çekiliyorum"