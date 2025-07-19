Siyasetçi ve gazeteci Altan Öymen'in kızı, gazeteci, yazar Örsan Öymen'in yeğeni olan Aslı Öymen araştırılıyor. Peki, Aslı Öymen kimdir? Aslı Öymen kaç yaşında, nereli? Aslı Öymen'in kariyeri ve hayatı...

ASLI ÖYMEN KİMDİR?

Aslı Öymen, 1962 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Siyasetçi ve gazeteci Altan Öymen'in kızı, gazeteci, yazar Örsan Öymen'in yeğenidir. Strasbourg Üniversitesi mezunudur.

ASLI ÖYMEN'İN HAYATI VE KARİYERİ

Aslı Öymen, gazeteciliğe 1983'te Günaydın gazetesinde başlamıştır. 2006'da girdiği CNN Türk kanalında Afiş isimli programı hazırlayıp sundu. Gazeteci ve televizyoncu Aslı Öymen 12 yıldır çalıştığı CNN Türk kanalından yönetimin el değiştirmesi sonrası işine son verilmesiyle 18 Mayıs 2018'de ayrılmıştır. 2018'in kasım ayında haftada dört kültür-sanat programı hazırlamak ve program danışmanlığı yapmak üzere Woman TV ile anlaştı. Aslı Öymen, 2023 Türkiye yerel seçimlerinde CHP İstanbul Adalar belediye başkan aday adayı olmuştur.