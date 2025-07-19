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Aslı Öymen kimdir? Aslı Öymen kaç yaşında, nereli? Aslı Öymen'in kariyeri ve hayatı

Aslı Öymen kimdir? Aslı Öymen kaç yaşında, nereli? Aslı Öymen'in kariyeri ve hayatı

19.07.2025 16:56:00
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Haber Merkezi
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Aslı Öymen kimdir? Aslı Öymen kaç yaşında, nereli? Aslı Öymen'in kariyeri ve hayatı

Hayatını kaybeden Altan Öymen'in kızı olan Aslı Öymen'in hayatı ve kariyeri sosyal medyada araştırma konusu oldu. Peki, Aslı Öymen kimdir? Aslı Öymen kaç yaşında, nereli? Aslı Öymen'in kariyeri ve hayatı...

Siyasetçi ve gazeteci Altan Öymen'in kızı, gazeteci, yazar Örsan Öymen'in yeğeni olan Aslı Öymen araştırılıyor. Peki, Aslı Öymen kimdir? Aslı Öymen kaç yaşında, nereli? Aslı Öymen'in kariyeri ve hayatı...

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ASLI ÖYMEN KİMDİR?

Aslı Öymen, 1962 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Siyasetçi ve gazeteci Altan Öymen'in kızı, gazeteci, yazar Örsan Öymen'in yeğenidir. Strasbourg Üniversitesi mezunudur.

ASLI ÖYMEN'İN HAYATI VE KARİYERİ

Aslı Öymen, gazeteciliğe 1983'te Günaydın gazetesinde başlamıştır. 2006'da girdiği CNN Türk kanalında Afiş isimli programı hazırlayıp sundu. Gazeteci ve televizyoncu Aslı Öymen 12 yıldır çalıştığı CNN Türk kanalından yönetimin el değiştirmesi sonrası işine son verilmesiyle 18 Mayıs 2018'de ayrılmıştır. 2018'in kasım ayında haftada dört kültür-sanat programı hazırlamak ve program danışmanlığı yapmak üzere Woman TV ile anlaştı. Aslı Öymen, 2023 Türkiye yerel seçimlerinde CHP İstanbul Adalar belediye başkan aday adayı olmuştur.

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