Yayınlanma: 29.12.2023 - 13:05

Güncelleme: 29.12.2023 - 13:05

Gündeme gelen ünlü isim Aslı Sümen'in kim olduğu araştırma konusu hâline geldi. Peki, Aslı Sümen kimdir, kaç yaşında? Aslı Sümen evli mi?,

ASLI SÜMEN KİMDİR?

Aslı Sümen 1994 yılında Mersin'de dünyaya gelmiştir. Aslı Sümen Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İşletme Fakültesi mezunudur. Miss World 2017 güzellik yarışmasında Miss Turkey seçilen Aslı Sümen, aynı zamanda manken ve dansçıdır. 2017 yılında Miss Turkey yarışmasında birinci olmuş ve o yıl Miss World’de ülkemizi temsil etmiştir.

ASLI SÜMEN'İN İŞİ NE?

Aslı Sümen, kısa bir video filmden sonra ilk kez 2021de bir dizide rol alarak, Baht Oyunu dizisinde Tuğçe, aynı yıl Erkek Severse dizisinde Ezgi karakterini canlandırmıştır. 2022 yılında Gülümse Kaderine, Süper Kahramanlar – Altay, Ruhun Duymaz dizilerinin kadrosuna dahil olmuştur.



ASLI SÜMEN EVLİ Mİ?

Bir yıldır birlikte olduğu İngiliz sevgilisi Chris Bann'dan evlilik teklifi alan Aslı Sümen, sosyal medya hesabından güzel haberi takipçileri ile paylaştı. Aslı Sümen evlilik hazırlığı içerisindendir.

