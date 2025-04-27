Yayınlanma: 27.04.2025 - 09:56

Güncelleme: 27.04.2025 - 09:56

İhlas Medya Grubu başkanı Aslıhan Yetkin Ören'in kim olduğu yurttaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Aslıhan Yeltekin Ören kimdir? İhlas Medya Grubu başkanı Aslıhan Yeltekin Ören kaç yaşında, nereli?

ASLIHAN YETKİN ÖREN KİMDİR?

Aslıhan Yetkin Ören, 22 Ağustos 1976 tarihinde Kocaeli’de dünyaya geldi.

Kariyer Hayatı

Aslıhan Ören, medya kariyerine 1998 yılında Kanal E'de yapımcı olarak başlamıştır. Ardından Kanal 6'da muhabirlik yaparak habercilik alanında tecrübe kazanmıştır. 2000 yılında Star TV'ye geçerek haber muhabirliği görevini üstlenmiş, aynı dönemde atv ekranlarında "Evimin Ustasıyım" adlı programı sunmuştur.

Bu süreçte TV8’in ekonomi servisinde de görev alarak borsa programları hazırlayıp sunmuş, ardından SKY Türk, TGRT Haber, FOX ve ATV gibi önemli kanallarda haber sunuculuğu yapmıştır.

Özel Hayatı

2008 yılında, İhlas Holding’in kurucusu Enver Ören'in oğlu Ahmet Mücahid Ören ile hayatını birleştiren Aslıhan Ören, evliliğinin ardından İhlas Medya Grubu'nda yöneticilik görevlerine başlamıştır. Aslıhan Ören (doğum adıyla Aslıhan Yeltekin), günümüzde İhlas Medya Grubu'nun başkanlık görevini yürütmektedir.