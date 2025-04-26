Hakan Bilal Kutlualp kimdir? Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp kaç yaşında, nereli? Hakan Bilal Kutlualp'in serveti ne kadar?
İş insanı Hakan Bilal Kutlualp, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda başkanlığa aday olduğunu duyurdu. Peki, Hakan Bilal Kutlualp kimdir? Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp kaç yaşında, nereli? Hakan Bilal Kutlualp'in serveti ne kadar?
Hakan Bilal Kutlualp, Divan Kurulu Toplantısı'ndaki konuşmasında Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Peki, Hakan Bilal Kutlualp kimdir? Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp kaç yaşında, nereli? Hakan Bilal Kutlualp'in serveti ne kadar?
HAKAN BİLAL KUTLUALP KİMDİR?
Kutlualp, 1966 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski yöneticilerinden olan iş insanı, Alex de Souza, Anelka, Appiah ve Pierre van Hooijdonk gibi Türk futboluna damga vuran isimlerin transferlerinde öne çıkmıştır.
HAKAN BİLAL KUTLUALP'IN SERVETİ NE KADAR?
Kutlualp, tekstil, turizm ve meyve sektöründe çalışmaları ile dikkat çeken iş insanlarındandır. Ancak, Kutlualp'in net serveti bilinmemektedir.
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