Naim Erol Özgüner kimdir? İBB Eski Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. Naim Erol Özgüner neden gözaltına alındı?

Yayınlanma: 26.04.2025 - 13:25

Güncelleme: 26.04.2025 - 13:25

İBB Eski Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. Naim Erol Özgüner gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözaltı kararının 53 kişi hakkında çıkarıldığı, İstanbul'un yanı sıra Ankara ve Tekirdağ'da da eş zamanlı operasyonlar düzenlenerek 47 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyet ekiplerinin hakkında gözaltı kararı verilen ve henüz gözaltına alınmayan 6 kişiyi ise aradığı bildirildi.

NAİM EROL ÖZGÜNER KİMDİR?

Dr. Naim Erol Özgüner, 1971 İstanbul doğumludur. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği mezuniyetinden sonra aynı bölüm de yüksek lisans ve doktora çalışmasını tamamlayarak Doktor ünvanı almaya hak kazandı. Sonrasında Bilgi Üniversitesinde MBA eğitimini tamamladı.

4 yıl Kocaeli üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde asistanlık görevi ve üniversite Dış İlişkiler Müdürlüğü görevlerini yürüttükten sonra 2000 yılında Turkcell İletişim Hizmetleri Şİrketinde GSM Hücre Planlama Mühendisi olarak göreve başladı. Turkcell Türkiye’nin yanısıra Ukrayna, Gürcistan, Belarus’taki GSM şebekelerinin tüm elektronik ve IT sistem altyapılarının kurulması ve yönetilmesi projelerinde üst düzey yönetici olarak rol almış, son olarak Turkcell sabit ve mobil şebeke operasyonları bölümünü yönetti. 2016 yılından bu yana büyük veri, veri analitiği, yapay zeka ve makine öğrenmesi konularında çalışan CF Telekom firmasında Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. İngilizce bilmektedir. 1 kız çocuğu sahibidir.

24.07.2019 tarihi itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı olarak atandı.

NAİM EROL ÖZGÜNER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında 53 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı.