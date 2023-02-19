Aslışah Alkoçlar kimdir, nereli, kaç yaşında?

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 12:32

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 12:41

"Aslışah Erkoçlar kimdir" sorusu merak konusu oldu. İşte cemiyet hayatının tanınmış simalarından Gülşah Alkoçlar ve Ender Alkoçlar’ın kızı olan Aslışah Alkoçlar hakkında detaylar…

ASLIŞAH ALKOÇLAR KİMDİR?

Aslışah Alkoçlar, 1993 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Selim Soydan ve Hülya Koçyiğit’in torunu, eski oyuncu Gülşah Alkoçlar’ın kızıdır. Babası Ender Alkoçlar'dır. Neslişah adında ablası vardır. Babasının Uludağ'da oteli vardır.

15-16 yaşlarında iken kar kayağı sporunda milli sporcu olan Aslışah Alkoçlar, 19 yaşındayken Alaçatı'da ailesinin köklü mesleği olan otelcilik mesleğini sürdürmek adına beş odalı bir butik otel açmıştır.

Hem annesi, hem de Alkoçlar ailesi medyada ön plana çıkan bir aile olduğu için sık sık magazin gündeminde adı duyulmaktadır.

ÖZEL YAŞAMI

Aslışah Alkoçlar, iş insanı Kaan Demirbağ ile 2021 ocak ayında nişanlandı, 5 Şubat Cuma günü ise nikah masasına oturdu. Çiftin bu evliliklerinden 2 çocuğu bulunuyor.