Aşure günü bu yıl ne zaman, hangi ayda başlıyor? 2025 aşure günü tarihi
Aşure Günü'nün tarihi, 2025 yılı için mübarek Ramazan ayı sonrası aranan konulardan biri oldu. Peki, Aşure günü bu yıl ne zaman, hangi ayda başlıyor? 2025 Aşure Günü tarihi
Aşure Günü tarihi Ramazan ayı sonrası merak edilmeye başladı. Muharrem ayında gerçekleşen Aşure Günü'nün hangi tarihe denk geldiği araştırılıyor. Peki, Aşure günü bu yıl ne zaman, hangi ayda başlıyor? 2025 Aşure Günü tarihi
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
2025 yılında, Aşure günü 5 Temmuz Cumartesi günü başlamaktadır ve 26 Temmuz 2025 tarihine kadar devam etmektedir.
2025 MUHARREM AYI NE ZAMAN?
Müslüman alemi için kutsal aylardan biri olan Muharrem ayının 1. günü Hicri yılbaşı olarak kabul ediliyor.
Bu yıl Muharrem ayının başlangıcı 26 Haziran 2025 Perşembe günü olacak.
Etiketler: #Aşure Günü #aşure
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