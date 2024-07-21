Yayınlanma: 21.07.2024 - 18:56

Güncelleme: 21.07.2024 - 18:56

Aşure günün ne zaman olduğu, Muharrem ayının gelmesiyle birlikte bekleniyor. Muharremin 10'u olan Aşure günü İslam aleminde önemli yer tutuyor. 2024 Aşure günü, İslam dünyasında Hicri takvime göre Muharrem ayının onuncu günü kutlanır. Peki, Aşure Günü ne zaman bitiyor, son gün ne zaman?

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Aşure Günü, İslam dünyasında Hicri takvime göre Muharrem ayının onuncu günü kutlanır. 2024 yılı için Aşure Günü'nün tarihi ise Miladi takvimle 16 Temmuz 2024 Salı gününe denk geliyor. Bu yıl Aşure günü 16 Temmuz Salı günü başlıyor ve 5 Ağustos 2024 tarihine kadar devam edecek. Aşure Günü, İslam kültüründe önemli bir yer tutar ve genellikle aşure tatlısı yapılıp dağıtılarak kutlanır. Bu günün, Hazreti Nuh'un gemisinin karaya oturduğu ve buğday, bakliyat gibi malzemelerle yapılan aşurenin ilk kez pişirildiği gün olduğuna inanılır. Aynı zamanda Kerbela Olayı'nın anılması açısından da önemlidir.

MUHARREM AYININ ÖNEMİ

Hicri takvimin başlangıcıdır: Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicreti bu ayda gerçekleşmiş ve bu olay hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir.

Dört haram aydan biridir: Muharrem, Recep, Zilkade ve Zilhicce ayları haram aylar olarak kabul edilir ve bu aylarda savaşmak yasaktır.

Aşure günü bu ayda yer alır: Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitlerinin anısına Aşure günü oruç tutmak ve aşure yapmak önemli bir ibadet olarak kabul edilir.

Birçok önemli olay bu ayda yaşanmıştır: Hz. Âdem ve Havva'nın cennetten çıkarılması, Hz. Nuh'un gemisiyle tufanı atlatması, Hz. İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban etmeye hazırlanması gibi birçok önemli olay Muharrem ayında yaşanmıştır.