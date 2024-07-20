Kuaförler ne zaman kapalı? Berberler pazar günü açık mı?

Ticaret Bakanlığı, sektör paydaşları tarafından iletilen talep ve önerileri değerlendirerek berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olmasına karar vermişti. Peki, Kuaförler ne zaman kapalı? Berberler pazar günü açık mı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.07.2024 - 16:20
Kuaförler ne zaman kapalı? Berberler pazar günü açık mı?
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Berberler ve kuaförlerin kapalı olacağı günler, hem saç kesimine gidecek müşteriler hemde kuaförlerin gündeminde yer almaya başladı. Hafta sonu izninde kuaförlere gidecek olan yurttaşlar, berber ve kuaförlerin pazar günü açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, Kuaförler ne zaman kapalı? Berberler pazar günü açık mı?

KUAFÖRLER PAZAR GÜNÜ AÇIK MI, KAPALI MI?

Ticaret Bakanlığının berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulamasının yürürlüğe girmesiyle Ankara ve İstanbul'daki berberler, pazar günleri çalışmama kararı aldı. Buna göre; berberler, kuaförler ve güzellik salonları pazar günleri artık kapalı olacak.


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