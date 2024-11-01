Asya’ya özgü lezzet Erzincan Ovası'nda yetiştirilecek! Alternatif tıpta önemli bir yer sahip...

Yayınlanma: 01.11.2024 - 17:07

Güncelleme: 01.11.2024 - 17:07

Erzincan’da daha önce bireysel çapta denemeleri yapılan, iklim ve toprak yapısına uyum sağlayan goji berry artık Erzincan’da da ekonomik anlamda sözleşmeli üretim modeliyle yetiştirilecek.

Kurt üzümü olarak da bilinen goji berry meyvesi, Asya’ya özgü olmasına rağmen son yıllarda birçok ülkede popüler oldu. Kırmızı-turuncu meyveler içeren goji, çeşitli yemeklerde, salatalarda ve tatlılarda yer bulabiliyor. Bununla birlikte goji berry tek başına da tüketilebilir. Süper gıdalardan biri olan bu özel meyve, Çin, Japon, Tibet, Moğolistan, Kore ve Vietnam gibi ülkelerde alternatif tıpta da önemli bir yere sahip. Ülkemizde ise çeşitli hibe desteklerinin verilmesiyle beraber, goji berry yetiştiriciliği daha da yaygın olmaya başladı. Giderek yaygınlaşan goji berry Erzincan’da da yetiştirilecek.

Üzümlü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’na sunulan goji berry yetiştiriciliği projesinin kabul edilmesinin ardından Üzümlü’de 2 çiftçi proje kapsamında goji berry yetiştirecek.

Goji Berry Üzümlü’de ilk etapta, Nurettin Kağan ve Sedat Oruç tarafından 5 dekarlık alanda yetiştirilmeye başlanacak. DAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından finanse edilen proje kapsamında ilk etapta sözleşmeli üretim kapsamında 1.250 adet goji berry fidanı firma tarafından teslim edildi.

Goji Berry Türkiye Temsilcisi Ayten Çot, fidan teslim töreninde yaptığı konuşmada, Üzümlü ilçesinde sözleşmeli olarak goji berry üretimine başlayacaklarını, goji berry üretimi için Erzincan’da şartların çok uygun olduğunu söyledi.

Üzümlü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Özgül ise yaptığı açıklamada sebze ve meyve yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı Üzümlü ve köylerinde tıbbi aromatik bitkiler sınıfında yer alan goji berry yetiştiriciliğinin bundan böyle ekonomik olarak yapılacağını kaydetti. İlçe Müdürü Dilek Özgül, projeyi finanse eden DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’na teşekkür ederek, goji berry yetiştiriciliğini yapan çiftçilere gerek firma gerekse İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından teknik destek verileceğini söyledi.