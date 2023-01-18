Ata Demirer hayalindeki cumhurbaşkanını açıkladı
Ünlü komedyen Ata Demirer katıldığı programda hayalindeki cumhurbaşkanını açıkladı.
Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum’un bu haftaki konuğu komedyen, senarist ve oyuncu Ata Demirer oldu.
Candaş Tolga Işık, programda Demirer’e “Nasıl bir cumhurbaşkanı hayal ediyorsun?” sorusunu yöneltti.
Ata Demirer ise, “Hepimiz için hayırlısı neyse o olsun bir şey söyleyeyim. Güzel şeyler olsun da… O zaman soruyu şöyle cevaplıyayım: Bizi nezaket kurtaracak. Ben şunu hayal edebilirim, daha yumuşak bir dil, biraz daha mizaha alan bırakacak bir renklilik… Skeçleri pervasızca yapacak bir ortam… Bir mizahçının dileği bu olur herhalde” şeklinde yanıt verdi.
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