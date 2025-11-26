Televizyon dizilerinin son zamanlarda en fazla izleyici çeken projelerinden biri olan Uzak Şehir dizisinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Atakan Özkaya'nın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Atakan Özkaya kimdir? Atakan Özkaya kaç yaşında, nereli?

ATAKAN ÖZKAYA KİMDİR?

Atakan Özkaya, 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Sanat hayatına erken yaşlarda ilgi duyan isim, oyunculuk eğitimine Maltepe Belediyesi Kent Konseyi bünyesinde başladı. Temel eğitimlerinin ardından akademik kariyerini Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk bölümünde tamamladı. Özkaya, 'Ölümün Uykudaki Duruşu', 'Kanlı Nigar' ve 'Hacivat Karagöz' gibi oyunlarda sahne aldıktan sonra televizyon dünyasına geçiş yaptı.

ATAKAN ÖZKAYA HANGİ YAPIMLARDA ROL ALDI?