Atatürk’ün vasiyeti Urla’da hayat buldu 

II. Uluslararası Zeytin ve Sanat Festivali kapsamında, Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyeti doğrultusunda Urla Belediyesi tarafından yaşama geçirilen Zeytin Koleksiyon Bahçesi’nde ilk fidanlar dikildi. Urla’nın Birgi Köyü’nde düzenlenen fidan dikim etkinliğine; Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, geçmiş dönem İzmir Milletvekili ve Urla Belediye Başkanı Bülent Baratalı, Bozcaada Belediye Başkanı Yahya Göztepe, Köstem Zeytinyağı Müzesi Kurucusu Dr. Levent Köstem, Urla Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan, gazeteci-yazar Nedim Atilla, sivil toplum kuruluşları, basın mensupları ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

‘BU TOPRAKLARDA, KÖYLERDE YALINAYAK GEZEN ÇOCUKLARIN HAKKI VAR'

Ekinlikte konuşan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyetini gerçekleştirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemizin kadim tarım ürünü olan zeytini yaşatmaya; sürdürülebilir tarım politikalarımızı hayata geçirerek tarımsal kalkınmaya öncülük etmeye devam edeceğiz. Topraklarımız çok değerli. Bu tarlalar, 6360 sayılı yasa ile köylerden belediyemize geçti. Bu toprakları korumak zorundayız. Bu topraklarda, köylerde yalınayak gezen çocukların hakkı var” dedi.

İKİ YENİ PROJE: BAĞCILIK MÜZESİ VE TARIM OKULU

Zeytin Koleksiyon Bahçesi’nin yanı sıra ilçede Bağcılık Müzesi ve Tarım Okulu için de çalışmalar yürüttüklerini belirten Balkan, 1930 yılında Atatürk'ün tüm valiliklere vasiyeti olan ve öncelikle İzmir Valiliği'ne gönderdiği bir proje olan Zeytin Koleksiyon Bahçesi'ni yaşama geçirdiklerini belirterek, “Gerçekleştirmek istediğimiz iki projemiz daha var. Açılışını birlikte yapacağımız ve temelini atacağımız Bağcılık Müzesi’ni yaşama geçireceğiz. Ayrıca, 6360 sayılı yasayla köylerden belediyemize geçen; köylünün gerçek malı olan ve kooperatiflere geri verdiğimiz tarım arazilerinde uygulamalı Tarım Okulu projemizi de yaşama geçireceğiz. Amacımız, gençlerimize, çocuklarımıza ve gelecek nesillere bu kültürü aktarmak, bunun kaybolmasını engellemek ve Atamızın vasiyetini yerine getirmek. Her iki projemizin de kısa sürede yaşama geçmesi için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Bugün bu anlamlı projemizde bizlerle olan ve bizlere fikir veren herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İlk fidanların dikildiği ve 30 farklı zeytin çeşidinin yer aldığı Zeytin Koleksiyon Bahçesi’nde toplamda 164 zeytin ağacı bulunacak. Ayrıca, aromatik bitkiler ve sakız ağaçlarının da bahçeye eklenmesiyle zeytinlerin aromasının artırılması hedefleniyor.