Oyunculuk ve yönetmenlik alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken Ateş Fatih Uçan, son dönemde yeniden merak konusu oldu. Peki, Ateş Fatih Uçan kimdir? Ateş Fatih Uçan kaç yaşında, nereli? Ateş Fatih Uçan hangi yapımlarda rol aldı?

ATEŞ FATİH UÇAN KİMDİR?

Ateş Fatih Uçan, 22 Haziran 1978 tarihinde Erzurum'un Oltu ilçesinde dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü mezunudur.

ATEŞ FATİH UÇAN HANGİ YAPIMLARDA ROL ALDI?

Ateş Fatih Uçan, hem kamera önünde hem de kamera arkasında görev almıştır. 2016 yılında Rengarenk Yağmurlar adlı kısa filmin yönetmenliğini üstlenmiştir.

Oyuncu olarak 2015 yapımı Uzaklarda Arama filminde Bahattin karakterini canlandırmıştır. Ayrıca Fatih-Harbiye dizisinde Asım, Akasya Durağı dizisinde Ali Kemal rollerini oynamıştır. Bunun yanı sıra Şefkat Tepe, Boşanmak İstemiyorum, Lise Defteri ve Dedelerimi Evlendirirken gibi projelerde de yer almıştır.

ATEŞ FATİH UÇAN EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

26 Aralık 2010 tarihinde Hülya Aksu ile evlenmiştir.