Ateşli çocuğa kalın giysiler giydirmek iyileşme sürecini olumsuz etkiliyor

Kış mevsimi, özellikle okul çağındaki çocuklarda solunum yolu enfeksiyonlarının arttığı bir dönem olarak biliniyor. Kapalı alanlarda daha uzun süre vakit geçirilmesi, sınıflarda yakın temasın artması ve yetersiz havalandırma, virüslerin daha kolay yayılmasına zemin hazırlıyor.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Dr. Ali Balık, özellikle influenza, Respiratuvar Sinsityal Virüs (RSV) ve adenovirüsün okul çağındaki çocuklar arasında kolaylıkla bulaşabildiğini ve sınıf içi yayılımın temas sıklığıyla arttığını belirtti.

Balık, yüksek ateşin çocukluk çağında sık görülen bir bulgu olduğunu ve çoğu zaman vücudun enfeksiyonla mücadelesinin doğal bir parçası olduğunu ifade etti. Ancak yanlış ateş yönetiminin klinik tabloyu olumsuz etkileyebildiğine dikkat çekti.

“Ateşi olan çocuğa ateş düşürücülerin gereksiz veya yüksek dozda verilmesi, kalın giydirilmesi veya fiziksel soğutma yöntemlerinin yanlış uygulanması sık yapılan hatalar arasında yer alıyor. Oda ısısının 21-24 derece arasında tutulması, ince tek kat pamuklu giysi tercih edilmesi, ortamın havalandırılması ve bol ılık sıvı tüketiminin sağlanması ateşin kontrolünde etkili. Soğuk suyla ıslatma önerilmez, ılık uygulamalar ise işlem sonrasında vücut ısısının tekrar yükselmesine yol açabilir” dedi.

Uzman, ateşin her zaman kötü bir durumun göstergesi olmadığını ancak ateşi olan çocuğun makul süre içinde tıbbi olarak değerlendirilmesinin önem taşıdığını vurguladı. Ateş uzun süre devam ederse veya eşlik eden bulgular artarsa, değerlendirme daha da kritik hale geliyor.

Dr. Balık, kış aylarında viral enfeksiyonlarda ailelerin iyi niyetle yaptığı bazı uygulamaların hastalığın seyrini olumsuz etkileyebileceğini belirtti. “Belirtiler başladıktan hemen sonra antibiyotik kullanımına yönelmek sık yapılan hatalardan biri. Oysa antibiyotikler yalnızca bakteriyel enfeksiyonlarda etkili olup, viral enfeksiyonlarda gereksiz ilaç yüküne neden olur. Ayrıca, ateş düşürmeye gereğinden fazla odaklanmak ve hastalık bulguları devam ederken çocuğu kalabalık ortamlara sokmak bulaş riskini artırır” değerlendirmesinde bulundu.

Uzman, çocuklarda solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için günlük yaşamda el hijyenine dikkat edilmesi, sınıf ortamının düzenli havalandırılması, yeterli su tüketimi, uyku ve beslenmenin düzenlenmesi ile kalabalık ve riskli ortamlarda maske kullanımının önemli olduğunu kaydetti.

Balık, solunum yolu enfeksiyonlarının çoğunlukla hafif seyrettiğini, ancak bazı durumlarda ciddi tabloların gelişebileceğini hatırlattı. “Sürekli yüksek ateş, solunum sıkıntısı, beslenme güçlüğü, belirgin halsizlik ve şiddetli öksürük tıbbi değerlendirme gerektiren belirtiler arasında. Çocuğun genel durumunda belirgin bozulma, nefes almada zorlanma veya uykuya yönelimin artması durumunda gecikmeden tıbbi yardım alınmalı. Erken belirtilerin fark edilmesi, doğru ateş yönetimi ve koruyucu önlemlerin uygulanması, çocukların kış dönemini daha sağlıklı geçirmesine katkı sağlar” dedi.