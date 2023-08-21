Atık değil, hazine: Limon kabuklarını değerlendirmenin yolları

Yayınlanma: 21.08.2023 - 00:08

Güncelleme: 21.08.2023 - 00:08

Limon, mutfakların ve sağlığın vazgeçilmez bir parçası olarak bilinirken, son dönemde limon kabuklarının da sahip olduğu şaşırtıcı etkileri keşfetmek mümkün. Araştırmalar, limon kabuklarının sadece atılması gereken bir artık olmadığını, aksine temizlikten bitki yetiştirmeye, cilt bakımından içeceklere kadar birçok alanda kullanılabileceğini gösteriyor. İşte limon kabuklarıyla ilgili merak edilenler.

Limon Kabuklarıyla Bitki Yetiştirme:

Mutfakta atılmaya mahkum edilen limon kabukları aslında bitki yetiştirme için oldukça değerli bir kaynak. Bu öneri sadece bitkiler için değil, aynı zamanda çevre dostu bir uygulama olarak da öne çıkıyor. Nasıl mı?

-Limonun suyunu sıktıktan sonra kabuklarını atmadan önce alt kısmına ufak bir delik açın.

-İçine bir avuç toprak ve çimlendirmek istediğiniz tohumu yerleştirin.

-Limon kabuğu toprağı nemli tutacak ve içerdiği vitaminleri bitkiye iletecektir.

Bu yöntem sayesinde hem sıradışı bir bitki yetiştirmenin tadını çıkarabilir hem de atık oluşturmadan doğaya katkıda bulunabilirsiniz.

Limon Kabuklarının Diğer Mucizeleri:

Salata Malzemesi: Limon kabuklarından çıkan faydaları çöpe atmamak için kullanabileceğiniz bir yol daha. Kabukları ince bir şekilde rendeleyin ve buzdolabı poşetlerine koyarak dondurun. Böylece buzdolabınızda hazır bir salata malzemesi elde etmiş olursunuz. Hem lezzetli hem de israfı önlemiş olursunuz.

Doğal El Kremi: Limon kabuklarından el kremi yapmak oldukça kolay. Limon kabuklarını ince ince doğrayın ve zeytinyağı ile karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı elinizin üzerine sürerek cilt lekelerini yok edebilirsiniz.

Limon Kabuğu Çayı: Limon kabuklarından yapılan çay, sağlık açısından oldukça faydalıdır. İşte tarifi:

-İki adet limonun kabuklarını iyice yıkayıp soyun.

-Bir litre temiz içme suyunu kaynatın.

-Yıkanmış limon kabuklarını kaynar suya ekleyin.

-Kabuklar suyun içindeyken 20 dakika kaynatmaya devam edin.

-Hazırlanan çayı süzerek demlemeye bırakın.

-İsteğe bağlı olarak çayınıza bal ekleyebilirsiniz.



Limon Kabuğu Çayının Faydaları:

*Cildi korur, kırışıklıkları ve lekeleri azaltır.

*Kan dolaşımını iyileştirir.

*Stresi önler ve sakinleştirici etkisi vardır.

*Damar problemlerine yardımcı olur.