Atıştırmalıklar olmadan dizi-film izleyemenler için: İşte kolayca hazırlayabileceğiniz 5 leziz tarif...

Yayınlanma: 22.01.2024 - 18:06

Güncelleme: 22.01.2024 - 18:06

Atıştırmalıklar genellikle pratik, taşınabilir ve hızlı bir enerji kaynağı olarak tercih edilir. Günün herhangi bir saatinde, hiçbir neden olmaksızın yemek arayışına girmemizin temel sebebi, motive olmamız olabilir. Evde film izlerken mısır patlağı ya da cipssiz olmaz. En koyu sohbetler ancak bir atıştırma tabağıyla keyif verir. Şöyle bir düşününce, keyif aldığımız her eylemi yemek ile bir şekilde bağdaştırıyoruz. Peki evde kolayca hazırlayabileceğiniz 5 leziz atıştırmalık tarifi nedir? Hepsi ve dahası yazının devamında...

1. ÇİKOLATALI PUFLAR

Malzemeler

Hamuru için:

4 adet

milföy hamuru (uzun dikdörtgen)

400 gram çikolata

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı toz şeker

Yapılışı:

Milföy hamurlarını buzluktan çıkarın ve çözdürün. Hamurlarınız çözülürken diğer tarafta derin bir tencerenin içini sıcak su ile doldurun. Tabanına değmemesine özen göstererek bir kap yerleştirin ve çikolataları benmari usulü eritmeye başlayın. Eriyen çikolatanızın içine tereyağını da ilave ederek ocaktan alın. Çözülen hamurları hafifçe unlayın. Merdane yardımıyla açın. Açtığınız hamurlardan birinin üzerine erittiğiniz çikolatayı sürün. Üzerine bir kat daha hamur koyun. İki ucundan karşılıklı olarak rulo bir biçimde sarmaya başlayın. Ortada birleştirin. Bir bıçak yardımıyla minik parçalara bölün. Bu işlemi diğer hamurlar için tekrar uygulayın. Kestiğiniz minik ruloları pişirme kağıdı serdiğiniz bir fırın tepsisine alın. Ayırdığınız yumurta sarısı bir fırça yardımıyla hamurlarınızın üzerine sürün. Dilerseniz üzerine toz şeker serpin ve 180 derecede pişirin. Kızarıp, hafifçe kabardığında fırından çıkarın ve afiyetle tüketin. Afiyet olsun!

2. MİNİ PİZZALAR

Malzemeler:

Pizza hamuru için:

2 su bardağı ılık su

2 yemek kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı kuru maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

4,5 - 5 su bardağı un

Üzeri için:

1/2 su bardağırendelenmiş kaşar peyniri

1 adet kapya biber

1 adet yeşil biber

70 gram sucuk

100 gram mısır

3-4 yemek kaşığı ketçap

1 tatlı kaşığı kekik

Yapılışı:

Hamur için; su,seker ve mayayı karıştırın. 3-4 dakika sonra yoğurt ve yağı ilave edin. Azar azar un da ekleyip yoğurun. Mayalanması için en az 30 dakika kadar üzeri kapalı bir şekilde dinlenmeye bırakın. Hamurdan küçük bezeler alın,elinizle içine bastırın. Kenarları yüksekte kalacak şekilde şekillendirin.İçine çatalla çentikler atın. İç kısmına ketçap sürüp kekik serpin. Sırayla bütün malzemeleri düzgünce dizin. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında hamurun kenarları kızarana yaklaşık 20-25 dakika kadar pişirin.Ardından çıkarıp sıcak sıcak servis edin. Afiyetler olsun!

3. ELMALI BİSKÜVİ TOPLARI

Malzemeler:

1 paket pötibör bisküvi (kırılmış)

2 adet rendelenmiş elma (kırmızı)

1 su bardağı dövülmüş fındık

1 tatlı kaşığı tarçın

Üzeri için:

1 çay bardağı çikolata sosu

1 yemek kaşığı Antep fıstığı

Yapılışı:

Geniş bir kaseye dövülmüş pötibör bisküvilerini, rendelenmiş kırmızı elmaları, dövülmüş fındık ve tarçını ekleyip hamur kıvamına gelene kadar yoğurun.

Hamur kıvamına gelen harçtan cevizden biraz daha küçük toplar yuvarlayıp, yaklaşık 1,5 saat kadar buzdolabında bekletin.

Buzdolabında soğumuş olan bisküvi toplarını servis tabağına dizin.

Üzerine çikolata sos ve Antep fıstığı serpiştirerek, sevdiklerinizle afiyetle yiyin!

4. FIRINDA PATATES CİPSİ

Malzemeler:

2 adet patates

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

Tuz

Yapılışı:

Fırında patates cipsi hazırlamak için öncelikle patatesleri soyup, sebze soyma aparatı ile ince ince dilimleyelim. İyice yıkayalım ve suyunu süzelim, havlu peçete ile kurutalım. Derin bir kasenin içine patatesleri alalım. Üzerine iki yemek kaşığı sıvı yağ, toz kırmızı biber ve tuzu ekleyelim. İyice harmanlayalım. Fırın tepsisine yağlı kağıt serelim ve patatesler üst üste gelmeyecek şekilde dizelim .

170 derecelik fırında üst kısımları kızarana kadar pişirelim daha sonra ters çevirerek diğer yüzeylerinin de kızarmasını sağlayalım. Kızaran cipsleri sıcak sıcak servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun!

5. NOHUT CİPSİ

Malzemeler:

3 su bardağı haşlanmış nohut

2 çay kaşığı pulbiber

2 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı tuz

3 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

Bir gece önce suda bekletilmiş ve ayıklanmış nohutları düdüklü tencerede üzerini geçecek kadar su ile yumuşayana kadar haşlıyoruz. Soğuyan ve kabukları soyulan nohutları derin bir kaseye alıyoruz. Üzerine baharatları, tuzu ve zeytinyağını ekliyoruz. Nohutları karıştırıyoruz. Nohutları yağlı kağıt serilmiş tepsiye alarak yayıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fanlı fırında 20-25 dk kontrollü pişiriyoruz. Nohut cipsi hazır. Afiyet olsun!