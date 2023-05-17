Karbonhidrat içeriği yüksek atıştırmalıklara dikkat! Bağışıklığı zayıflatıyor

Yayınlanma: 17.05.2023 - 11:43

Güncelleme: 17.05.2023 - 11:43

Çocuklarda son yıllarda artan sağlıksız beslenme ve haraketsizliğin obeziteden diyabete, kalp hastalıklarından büyüme geriliğine kadar çocukluk çağı ve yetişkinlik döneminde oluşabilecek sağlık sorunlarını tetiklediğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Uzman Diyetisyen Betül Yurdakul, uyarılarda bulundu.

Yurdakul, “Halk arasında abur cubur olarak da bilenen fast-food gıdalar besleyici değerleri düşük ve yüksek kalori içeren, başta obezite olmak üzere kalp hastalığı, alerji, diyabet, kanser gibi hastalıklara davetiye çıkaran gıdalardır” diye konuştu.

"OBEZİTEYE DAVETİYE ÇIKARIYOR"

Çocukların çok sevdikleri bazı fast-food yiyecekleri kimi zaman bilinçsizce tüketebildiklerine dikkat çeken Yurdakul, şunları söyledi:

“Fast-food tarzı beslenme, ilerleyen dönemlerde çocuğunuzun sağlığını ve sağlıklı gelişimini olumsuz etkilemektedir. Küçük yaşlardan itibaren fast-food tarzı besinler tüketen çocukların ilerleyen dönemde; obezite ve pek çok sistemik hastalık ile karşılaşma olasılıkları sağlıklı beslenen çocuklara göre daha fazladır.”

"SAĞLIK PROBLEMLERİ GÖRÜLEBİLMEKTEDİR"

Çocuğun sağlıklı beslenme tarzını öğrenebilmesi için ebeveynlerine önemli görevler düştüğünün altını çizen Yurdakul, “Doymuş yağ, basit şeker, tuz oranı yüksek gıdaları tüketen çocuklarda fazla kilo ve hareketsizliğe eşlik eden tip 2 diyabet, büyüme geriliği, kalp damar hastalıkları, yetişkinlik döneminde yüksek kolesterol, karaciğer yağlanması, osteoporoz, polikistik over sendromu gibi sağlık problemleri görülebilmektedir” dedi.

"YASAK GİBİ BİR ALGI OLUŞTURMAYIN"

Çocukların besinlerle ilişkisini iyi yönde düzenlemek ve sağlıklı besin alternatifleri sunmak için öncelikle ebeveynlerin doğru beslenme için çocuklarına rol model olmasının önem taşıdığını hatırlatan Yurdakul, “Eğer çocuğunuza tutarlı bir biçimde sağlıklı yiyecekler sunarak evinizde dengeli bir beslenme bilinci oluşturabilirseniz; abur cuburların zararları hakkında bilinçlendirebilirsiniz. Önemli nokta, kural ya da yasakmış gibi bir algılama oluşturmadan ve baskı hissettirmeden abur cuburların zararları hakkında onları bilinçlendirmektir” ifadelerini kullandı.