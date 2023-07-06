Granola bar nedir? Sağlıklı ve pratik atıştırmalık granola bar tarifi...
Her an her yerde yanınızda bulundurabileceğiniz, uzun süre saklanabilir, dileğiniz malzemeyle yapabileceğiniz granola barlar, besleyici ve sağlıklıdır. 10 dakikada hazırlayabilir, ara öğünlerinizde, çay saatinde, spor öncesi veya sonrasında içiniz rahat tüketebilirsiniz.
Sağlıklı öğünlerin hızlı atıştırmalığı granola bar, yulaf, bal, fındık, muz, karabuğday, pirinç ve esmer şeker gibi malzemelerden oluşan granola, hem kahvaltılık hem de atıştırmalık bir yiyecektir. Tatlandırmak için kuru üzüm, meyveler, hurma ve çikolata gibi farklı malzemeler eklenebilir. İşte, evde kolayca yapabileceğiniz granola tarifi…
GRANOLA BAR
Malzemeler
Yarım su bardağı fındık
Yarım su bardağı ceviz
10 adet hurma
6 adet kuru incir
1 çay bardağı glutensiz yulaf ezmesi
1 çay kaşığı tarçın
1 dolu yemek kaşığı hindistancevizi tozu
3 yemek kaşığı su
Yapılışı
Öncelikle hurmaları sıcak suda 10-15 dakika bekletin. Daha sonra hurmaların çekirdeklerini çıkarıp robottan geçirin. Fındık ve cevizleri gelişigüzel minik parçalara ayırın. Daha sonra hurmaların üstüne fındık, ceviz, tarçın, yulaf, hindistancevizi ve su ekleyin. Son olarak incirleri minik küp şeklinde doğrayıp karışıma ekleyin ve yoğurun. Elde ettiğiniz karışımı, yağlı kağıt serili dikdörtgen bir kaba bastırarak yerleştirin. Yarım saat buzdolabında beklettikten sonra dilimleyip tüketebilirsiniz. Afiyet olsun.
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