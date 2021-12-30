Avicii'nin intihardan önceki son sözleri yeni kitabında ortaya çıktı

30 Aralık 2021 Perşembe, 15:39

Gerçek adı Tim Bergling olan DJ, şöhrete kavuşmasının ardından alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduktan üç yıl önce Umman'da bir tatil sırasında yaşamına son vermişti. Şimdi, günlükleri Måns Mosesson'ın önümüzdeki ay yayınlanacak olan Tim – Avicii'nin Resmi Biyografisi kitabında yer alacak. Yıldız yapımcının Ocak 2012'de hastaneye kaldırıldıktan sonra aşırı içme ve akne ilaçlarının neden olduğu pankreatit ve diğer sağlık sorunları hakkındaki hüzünlü yazıları derlendi.

Mosesson, kitabı hazırlarken, DJ'in hayat hikayesini bir araya getirmek için Bergling'in ebeveynleri Anki ve Klas'ın yanı sıra yıldızın diğer ailesi, arkadaşları, eski kız arkadaşları, akranları ve endüstri meslektaşlarıyla konuştu. Kitap ayrıca DJ'in rehabilitasyonundan ve uyuşturucu, alkol bağımlılığı nedeniyle kaldığı hastaneden kayıtları da barındırıyor.

İçinde, Avicii'nin başka bir içeceğin onu öldüreceği konusunda nasıl uyarıldığı ve hastaneye kaldırılmanın verdiği rahatlama da dahil olmak üzere duygularını paylaşmak için günlüklerine nasıl döndüğü ayrıntılarıyla anlatılıyor.

CAHİL VE SAFTIM, DÜNYAYI TURLUYORDUM

EDM şarkıcısı günlüğüne şöyle yazdı:

"Bütün doktorların bir bira içmeden önce en az bir yıl beklemelerini şiddetle tavsiye etmesine rağmen, bir daha asla içmemeyi kabul etmekte zorlandım… Tabii doktorların çoğunu dinlemedim, dikkatli olursam sorun olmaz diyen çifti dinledim. Cahil ve saftım, dünyayı turluyordum, hala hiç bitmeyen turdaydım, çünkü bir kez daire çizdikten sonra, tahmin et ne oldu? Hemen yeniden başlıyorsun. Hastanede geçirdiğimiz o günler, son 6 yılı hatırlayabildiğim en kaygılı ve stressiz günlerdi. Ne kadar iç karartıcı gelse de benim gerçek tatillerimdi..."

Ayrıca 2015 yılında rehabilitasyondaki deneyimlerini paylaştı ve gelecekteki benliğine acısıyla başa çıkması için yalvardı:

"Doğasını ve bana nasıl zarar verdiğini gerçekten anlamam için bana çok mantıklı ve mağara adamı benzeri bir şekilde açıklanması gerekiyordu. Acı. Neden şimdi acı çekiyorum? Rahatsızlık his... Gelecekteki Tim acıyla başa çıkıyor. Geleceğin Tim'i, acıyla şimdiki Tim'den daha iyi başa çıkıyor çünkü zaten başa çıkılması gereken çok fazla mevcut acı var."

Kitapta, ölümünden sadece bir gün önce, Avicii'nin Umman gezisinde tanıştığı bir tanıdığının meditasyonlarından endişe duyduğu için babasıyla temasa geçtiği, babasına arkadaşının yemek yemediğini veya konuşmadığını söylediği, sonra Avicii'nin babasını arayarak oğlunun yaşamına son verdiğini bildirdiği bilgisi bulunuyor.

Günlüğündeki son mesajı şöyleydi: "Ruhun dökülmesi, yeniden başlamadan önceki son takıntıdır!"

Bergling'in ölümünün ardından ailesi, akıl hastalığı ve intiharı önleme alanındaki insanları ve kuruluşları desteklemeye odaklanan Tim Bergling vakfını kurarken, İsveç'teki Ericsson Globe'un adı, yapımcının anısına resmi olarak Avicii Arena olarak değiştirildi.