Kanseri yenen Canan Ergüder yaşadığı zorlu süreci anlattı

30 Aralık 2021 Perşembe, 13:05

'Menajerimi Ara' dizisinde rahatsızlığını fark ederek diziden ayrılan tedavi sürecini başlatan ünlü oyuncu Canan Ergüder, bir süredir meme kanseri hastalığı ile mücadele ediyordu.

Meme kanseri sonrası sağlığına kavuşan oyuncu Canan Ergüder, kemoterapi tedavisinin ardından konuştu.



Ergüder, "Şu an için artık temizim ama altı ay sonra ne olacak belli değil" dedi.

Kemoterapi yüzünden saçlarını kaybeden oyuncu, o anlarda yaşadığı travmatik deneyim hakkında da konuştu.

"ÖNÜME PERDE ÇEKİLDİ"

Ergüder, yaşadığı sürece ilişkin şu açıklamalarda bulundu;

"Saçlarımı kaybedene kadar kendimi bu kadar saçlarım üzerinden tanımladığımı bilmiyordum. İlk peruk deneyimimde, kafaya yapıştırılan modellerden aldım. Kafama yaklaştıkları an nefes alamıyor gibi hissetim. Neredeyse bir panik atak yaşadım. Kel hâlimi hiç görmedim zaten."

Önüme perde çekildi ve ben aynaya bakmadan saçlarım sıfıra vuruldu. Zor bir andı benim için. Bir hafta sonra peruğun bakımına gittiğim zaman o noktada görmek istedim. Kafa şeklimi çok beğendim, bu kadar beklemiyordum. ‘Kel olmak baya yakıştı’ diye düşündüm.”

"OĞLUM İÇİN GÜNLÜK TUTUYORUM"

Zor günleri eşi Kenan Ece ve oğlu Demir sayesinde daha kolay atlattığını söyleyen Ergüder, süreç boyunca oğlu için günlük tuttuğunu söyledi:

Hasta olmadan önce de bunu yapmak aklımdaydı. Bu, hızlandırdı. Ona dair şeyler yazıyorum; neyi nasıl söylediğini, onun bu durumla nasıl baş ettiğini. Daha olgun bir haliyle okuması amacıyla yazdığım yazılar. Oğlumla çok keyifli bir ilişkimiz var. Bana verilmiş en güzel hediye.”