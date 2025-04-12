TV yayın akışı 12 Nisan Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 12 Nisan Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 12 Nisan Cumartesi günü tv yayın akışı...

Haber Merkezi
12 Nisan 2025 Cumartesi, 09:38
TV yayın akışı 12 Nisan Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bahar

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Siyah Kalp

15:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Bahar

TV yayın akışı 12 Nisan Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Kral Kaybederse

11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

12:00 Bittin Sen

13:45 Kral Kaybederse

16:00 Sahipsizler

19:00 Star Haber

20:00 Büyük Felaket

22:00 Büyük Felaket

TV yayın akışı 12 Nisan Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:15 Yedi Numara

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:40 Kod Adı Kırlangıç

13:00 3'te 3

14:20 Bir Zamanlar İstanbul

17:50 Turgay Başyayla İle...

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

TV yayın akışı 12 Nisan Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV 8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:45 Süper 1 Takım

08:00 Oynat Bakalım

09:45 Gazete Magazin

14:45 Ben Eşimi Bilmez Miyim

20:00 Survivor 2025

TV yayın akışı 12 Nisan Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kefaret

07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

16:00 Şakir Paşa Ailesi

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Müstakbel Damat

22:30 AROG

TV yayın akışı 12 Nisan Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Arka Sokaklar

16:00 Uzak Şehir

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya

TV yayın akışı 12 Nisan Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Kuruluş Osman

13:00 Sustalı Ceylan

15:45 Bir Gece Masalı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Can Borcu

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