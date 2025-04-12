TV yayın akışı 12 Nisan Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 12 Nisan Cumartesi günü tv yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bahar
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Siyah Kalp
15:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Bahar
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Kral Kaybederse
11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler
12:00 Bittin Sen
13:45 Kral Kaybederse
16:00 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Büyük Felaket
22:00 Büyük Felaket
TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:15 Yedi Numara
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:40 Kod Adı Kırlangıç
13:00 3'te 3
14:20 Bir Zamanlar İstanbul
17:50 Turgay Başyayla İle...
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
TV 8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Oynat Bakalım
09:45 Gazete Magazin
14:45 Ben Eşimi Bilmez Miyim
20:00 Survivor 2025
NOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kefaret
07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
16:00 Şakir Paşa Ailesi
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Müstakbel Damat
22:30 AROG
KANAL D YAYIN AKIŞI
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Arka Sokaklar
16:00 Uzak Şehir
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Kuruluş Osman
13:00 Sustalı Ceylan
15:45 Bir Gece Masalı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Can Borcu
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