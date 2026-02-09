Avlu hayranlarına kötü haber: Yeni sezon planları rafa kalktı!

Türk televizyon tarihinin en çarpıcı cezaevi temalı yapımlarından biri olan Avlu, yıllar sonra yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyordu. Başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse gibi isimlerin devleştiği dizi için Limon Film, geçtiğimiz Nisan ayında "Efsane geri dönüyor" müjdesini vermişti. Ancak gelen son bilgiler, dizinin takipçilerini üzdü.

SHOW TV İLE İMZA AŞAMASINA GELİNMİŞTİ

2018-2019 yılları arasında Star TV ekranlarında fırtınalar estiren yapım için yeni adres olarak Show TV belirlenmişti. İmzaların atılma aşamasına geldiği projede, oyuncu kadrosu için de titiz bir çalışma yürütülüyordu. Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Ceren Moray, Nergis Öztürk, Su Burcu Yazgı Coşkun, Esra Dermancıoğlu ve Alican Yücesoy gibi isimlerle prensipte anlaşma sağlanmıştı.

PROJE NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Yapımcı Hayri Aslan’ın, Türk sinema ve tiyatrosunun usta ismi Vahide Perçin’e senaryo gönderdiği ve kadroyu güçlendirmek istediği gündeme gelmişti. Ancak kulislerden sızan bilgilere göre, Show TV’de yaşanan yönetimsel değişimler ve kuruma kayyum atanması süreci, beklenen imzaların atılmasına engel oldu.

İmza sürecinin tamamlanamaması üzerine projenin rafa kaldırıldığı öğrenilirken, anlaşma sağlanan oyuncuların şimdiden yeni projelerle görüşmeye başladığı belirtildi. Bir döneme damga vuran Avlu'nun ekran yolculuğu, şimdilik belirsiz bir süre için sonlanmış görünüyor.