Avrupa Film Ödülleri sahiplerini buldu: 'Sentimental Value' ve 'Sirat' geceye damga vurdu

ABD’nin gişe odaklı sinema anlayışına karşı "kültürel çeşitliliği" ve sanatsal derinliği önceleyen Avrupa Film Akademisi, bu yılın en iyilerini seçti. Avrupa sinemasının kalbinin attığı ödül töreninde, Danimarkalı yönetmen Joachim Trier ve İspanyol yönetmen Oliver Laxe’nin eserleri ön plana çıktı.

JOACHİM TRİER’DEN BÜYÜK BAŞARI

Gecenin en prestijli ödülleri, Danimarkalı yönetmen Joachim Trier imzalı "Sentimental Value" filmine gitti. Yapım; En İyi Film, En İyi Senaryo, En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu dallarında ödülleri toplayarak büyük bir başarıya imza attı.

"SİRAT" 5 ÖDÜLLE GECENİN YILDIZI OLDU

İspanyol yönetmen Oliver Laxe’nin varoluşçu yol hikayesini konu alan filmi "Sirat", teknik ve sanatsal başarısıyla dikkat çekti. Karanlık ve sert tekno müzikleriyle kazandığı Ses Tasarımı ödülü de dahil olmak üzere toplam 5 kategoride ödül alarak gecenin en çok ödül alan yapımlarından biri oldu.

CAFER PENAHİ’DEN SERT MESAJ: "SESSİZLİK KARANLIĞA ORTAK OLMAKTIR"

Törende gözlerin çevrildiği isimlerden biri de İranlı usta yönetmen Cafer Penahi idi. Üç dalda aday gösterilen "It Was Just an Accident" filmi törenden ödülsüz ayrılsa da Penahi’nin açılış konuşması geceye damga vurdu.

Ülkesindeki siyasi gelişmelere değinen Penahi, sanat dünyasına şu sözlerle seslendi:

"Siyasetçilerden hayal kırıklığına uğradıysak, en azından susmayı reddetmeliyiz. Suç zamanında sessizlik tarafsızlık değildir; karanlığa ortak olmaktır."

Alman yönetmen Mascha Schilinski’nin üç dalda aday olan "Sound of Falling" filmi ise törenden yalnızca En İyi Kostüm ödülüyle ayrıldı.



Törende kazananların tam listesi...



Film: Sentimental Value

Belgesel: Fiume o Morte!

Animasyon Filmi: Arco

Yönetmen: Joachim Trier – Sentimental Value

Kadın Oyuncu: Renate Reinsve – Sentimental Value

Erkek Oyuncu: Stellan Skarsgård – Sentimental Value

Senaryo: Eskil Vogt ve Joachim Trier – Sentimental Value

Keşif: On Falling

Genç İzleyici Ödülü: Siblings

Oyuncu Seçimi: Nadia Acimi, Luís Bértolo ve María Rodrigo – Sirāt

Görüntü Yönetmeni: Mauro Herce – Sirāt

Müzik: Hania Rani – Sentimental Value

Kostüm Tasarımı: Sabrina Krämer – Sound of Falling

Kurgu: Cristóbal Fernández – Sirāt

Makyaj ve Saç: Torsten Witte – Bugonia

Sanat Yönetimi: Laia Ateca – Sirāt

Ses Tasarımı: Laia Casanovas, Amanda Villavieja ve Yasmina Praderas – Sirāt

Kısa Film: City of Poets

Eurimages Uluslararası Ortak Yapım Ödülü: Maren Ade, Jonas Dornbach ve Janine Jackowski – Komplizen Film

Dünya Sinemasına Katkı Ödülü: Alice Rohrwacher

Yaşam Boyu Onur Ödülü: Liv Ullmann