Avrupa, GAFAM’ı denetleyecek yasada sona yaklaştı
Avrupa, Dijital Hizmetler Yasası ile büyük teknoloji şirketlerini kontrol etmeye başlayacak. Görüşmeler 24 Mart'ta başlayacak.
Avrupa Komisyonu, Mart ayı sonuna kadar AB parlamenterleri ve ülkeleriyle birlikte teknoloji devlerini soruşturmayı hedefleyen yasa tasarısında sona geliyor. Dijital Hizmetler Yasası, GAFAM olarak kısaltılan; Google, Amazon, Facebook ve Microsoft’un yetkilerini denetleyecek.
Avrupa Komisyonu Antitröst Başkanı Margrethe Vestager, GAFAM’ı dizginlemeyi hedefleyen anlaşmayı hayata geçirmek için müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini söyledi.
AVRUPA KOMİSYONU, DİJİTAL HİZMETLER YASASI'NI YÜRÜRLÜĞE SOKUYOR
Shift Delete'nin haberine göre, Avrupa Komisyonu, Google, Amazon, Facebook, Apple ve Microsoft’un etkisini ve gücünü dizginlemeye yardımcı olacak yeni kurallar oluşturuyor.
Dijital Hizmetler Yasası ile çözülmesi gereken sorunlar arasında, verileri ve platformlarına erişimi istediği gibi kontrol eden Amerikan teknoloji şirketleri bulunuyor.
AMAÇ İNSAN MERKEZLİ BİR DİJİRALLEŞME SAĞLAMAK
AB’nin son tasarısı, ABD merkezli büyük teknoloji firmalarının Avrupa’da daha sıkı denetim altına alınmasına izin verecek.
Avrupa Komisyonu Antitröst Başkanı Margrethe Vestager, CNBC’ye verdiği demeçte Dijital Hizmetler Yasası ve yasanın getirecekleriyle ilgili şu ifadeleri kullandı:
Sosyal medya, insanları olumlu bir değişim için bir araya getirebilir ama aynı zamanda manipülasyonu ve nefret söylemini aşırı şekillerde yayabilir. Dijital Hizmetler Yasası ile insan merkezli bir dijitalleşme sağlamak ve nefret söylemi veya diğer yasa dışı içeriklerden arınmış bir tartışmanın önünü açmak istiyoruz.
Ayrıca Margrethe Vestager son Avrupa Parlamentosu oturumunda yaptığı konuşmada, teknoloji şirketleriyle siyasi bir anlaşmayı hedeflediklerini söyledi. Avrupa ülkelerinin yöneticileriyle görüşmeler 24 Mart’ta yeniden başlayacak.
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