Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın'dan kötü haber!
Ünlü oyuncu Peker Açıkalın'ın beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.
Gülse Birsel, Ata Demirer gibi isimlerin yer aldığı Avrupa Yakası'nda Gaffur'u oynayan Peker Açıkalın'ın beyin kanaması sonucu konuşma yetisini kaybettiği öğrenilirken kötü haberin ardından sevenleri yıkıldı.
Magazin Burada'da yer alan habere göre Peker Açıkalın, beyin kanaması geçirdi ve konuşma yetisini kaybetti.
Gaffur karakterini canlandıran Açıkalın’ın hastane dosyasına gizlilik kararı getirildiği öğrenilirken ameliyat olacağı iddia ediliyor.
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