Avrupa'da insanlar neden normal su yerine maden suyu içiyor?

02 Ocak 2023 Pazartesi, 07:00

Genel olarak her ülkenin kendine has yemek kültürü var. Peki bazı ülkelerin kendine has su kültürü olduğunu da söylesek inanır mıydınız? Su kültürü farklı olan ülkelerin başında genelde Avrupa ülkeleri yer alıyor.

Mesela Almanya’da bulunan bir restorana gidip su istediğinizde garson size çoğu zaman sparkling water (gazlı su) getirecektir.

Gazlı su geldikten sonra durumu garipseyip still water (normal su) da isteyebilirsiniz, isteğinizden sonra tabii ki size still water gelecektir fakat garsonlar da siz nasıl gazlı su gelmesini garipsiyorsanız onlar da sizin düz su isteğinizi garipseyecektir.

Peki Almanya'da ve Avrupa genelinde niye gazlı sular tercih ediliyor?

ŞİŞELENMİŞ SU NASIL ORTAYA ÇIKTI?

WebTekno’nun aktardığı habere göre; ilk şişelenmiş su, 17. yüzyılda, Birleşik Krallık'ta bulunan Holy Well kuyusundan elde edildi. Bu dönemde şişelenmiş suların çoğu, doğal olarak oluşan maden sularından üretildi.

Maden suları, insan sağlığına faydalı olduğuna inanıldığı için ilk çıktığı yıllarda tüketim anlamında Avrupa genelinde başarıya ulaştı. Avrupa'da düz sular temiz musluklar aracılığıyla halka ulaşsa da halk alışkanlıklarından vazgeçmedi. El yıkamak ve temizlik yapmak için musluk sularını, içmek içinse karbonatlı suları tercih ettiler.

ABD’DE ŞİŞELENMİŞ SUYUN ORTAYA ÇIKIŞI NASILDI?

ABD'de musluklardan akan sular temiz olmadığı için musluk sularının içilmesi insan sağlığı açısından pek sağlıklı değildi. Bu nedenle şişelenmiş su endüstrisi ortaya çıktı ve ilk şişelenmiş ticari su 18. yüzyılda satıldı.

ABD'de 20. yüzyıla gelindiğinde musluk suları klorlama yöntemiyle temizlendi ve içilebilir hale getirildi. Bu durum da maden suyuna olan talebi ciddi oranda düşürdü.

KARBONATLI SUYUN ORTAYA ÇIKIŞI VE POPÜLERLEŞMESİ

Maden kaynakları yüzyıllardır Almanya'da su kaynakları olarak kullanıldı. Almanlar maden sularını sevdiler. Selters ve Gerolstein'da bulunan doğal karbonatlı maden kaynakları ülke genelinde popüler oldu.

Popüler olan bu sulara erişim pahalı olduğu için 1767 yılına kadar sadece Alman seçkinler erişim sağlayabildi.

Kimyager Joseph Priestley, bulduğu bir demleme yöntemi sayesinde suyu karbonatlamayı icat etti ve bunun hakkında makale yazdı. Birkaç yıl sonra amatör bilim insanı Jacob Schweppe, Priestley'in yöntemini ileriye taşıdı ve ilk pratik gazlı su üretim sürecini geliştirdi.

Schweppe'nin kurduğu şirket Almanya'da bulunan herhangi bir kaynaktan su alıp onu karbonize edebilmekteydi. Schweppe'nin şirketi sayesinde her statüdeki Alman vatandaşları, aynı kalitedeki karbonatlı suyu içebilme imkanına sahip olmuştur.

Ek olarak; Jacob Schweppe, gazlı içecek şirketi Schweppes'in kurucusudur.