Yayınlanma: 19.03.2025 - 14:57

Güncelleme: 19.03.2025 - 14:57

Google Ay döngüsünü özel bir oyun hazırlayarak doodle'a taşıdı. Oyunun içeriğinde, kullanıcılar Ay’ın evrelerini sıralamak, Ay’ın gökyüzündeki döngüsünü tamamlamasına yardımcı olmak gibi eğlenceli görevlerle karşılaştılar. Peki, Ay döngüsü nedir? Ay'ın evreleri nelerdir?

AY DÖNGÜSÜ NEDİR VE NASIL OLUR?

Ayın toplamda sekiz evresi bulunmaktadır. Bu evreler dört ana ve dört ara olarak ikiye ayrılmaktadır. Ay bir gezendir ancak kendine ait bir ışık sistemi bulunmaz. Ay, dünyanın uydusudur ve güneşten gelen ışığı yansıtmaktadır. Bu ışık yansımasının farklılığı ise ayın evresi olarak bilinmektedir. Ayın evreleri ortalama yirmi dokuz buçuk gün içerisinde tamamlanmaktadır. Ay, tamamen güneşten aldığı ışığı yansıtmaz.

Belirli aldığı ışığı yansıtarak, bir bölümünü aydınlatır. Bundan dolayı ayın bir yüzü aydınlık bir şekilde görülürken diğer yüzü karanlık görülür. Ayın, güneşe doğru duruşu konumunu belirler. Hilal, yarımay, dolunay gibi olarak sırayla farklı görünümlere bulunur. Tüm bu görünümlere ay döngüsü denmektedir.

AY'IN EVRELERİ NELERDİR?

Yeni ay

Ay'ın aydınlık olmayan tarafı Dünya'ya dönüktür. Ay, Dünya'dan açıkça görülemez. Fakat Güneş tutulması süresince görülebilir.

Hilal

Ay Güneş'in doğusunda kalmaktadır. Ay - Yer - Güneş arasındaki açı 90°den küçüktür. Hilal evresinin gözlem süresi kısadır. Çünkü Güneş battıktan sonra batı ufkuna yakın gözlenir.

İlk dördün

Ay'ın yeni ay evresinden bir hafta sonra yarım daire biçiminde (D) göründüğü evre; Güneş'e göre açısal uzaklığı 90° olduğu andaki görünüşüdür.

Şişkin ay

İlk dördün safhasından sonra Ay'ın uzanım açısının 90° ile 180° arasında olduğu zamanlar oluşan evre şişkin evre olarak bilinir.

Dolunay

Ay'ın tam bir daire olarak dolgun, parlak görüldüğü evredir.

Son dördün

Ay'ın Dünya'dan sol yarısının aydınlık gözüktüğü evredir.