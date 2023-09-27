Ay Yapım'dan duygusal Tuncel Kurtiz videosu! İşte 'Ezel'in kamera arkası görüntülerini paylaştı
Ay Yapım, bir döneme damgasını vuran 'Ezel' dizisindeki 'Ramiz Dayı' hafızalara kazınan Tuncel Kurtiz'i 10'uncu ölüm yıldönümünde paylaştığı video ile andı.
Usta oyuncu Tuncel Kurtiz, 2009 yılında yayına başlayan Ezel dizisinde canlandırdığı Ramiz Dayı karakteri ile, televizyon ekranlarına da damgasını vurmuştu.
Ay Yapım’ın paylaştığı setten görüntülerin de yer aldığı videoda usta oyuncunun mütevazi tavırları, izleyenleri daha da duygulandırdı.
Videoda, Tuncel Kurtiz ve Kenan İmirzalıoğlu’nun birlikte Ankara havası oynadığı ve sarıldığı görüntüler yer aldı.
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