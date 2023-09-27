Ay Yapım'dan duygusal Tuncel Kurtiz videosu! İşte 'Ezel'in kamera arkası görüntülerini paylaştı

Ay Yapım, bir döneme damgasını vuran 'Ezel' dizisindeki 'Ramiz Dayı' hafızalara kazınan Tuncel Kurtiz'i 10'uncu ölüm yıldönümünde paylaştığı video ile andı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.09.2023 - 23:25
Abone Ol google-news

Usta oyuncu Tuncel Kurtiz, 2009 yılında yayına başlayan Ezel dizisinde canlandırdığı Ramiz Dayı karakteri ile, televizyon ekranlarına da damgasını vurmuştu.

Ay Yapım’ın paylaştığı setten görüntülerin de yer aldığı videoda usta oyuncunun mütevazi tavırları, izleyenleri daha da duygulandırdı.

Videoda, Tuncel Kurtiz ve Kenan İmirzalıoğlu’nun birlikte Ankara havası oynadığı ve sarıldığı görüntüler yer aldı.


Tuncel Kurtiz Ay Yapım Dayı Ankara havası Kenan İmirzalıoğlu

İlgili Haberler

Sanatçı Tuncel Kurtiz, ölümünün 10. yılında mezarı başında anıldı

Sanatçı Tuncel Kurtiz, ölümünün 10. yılında mezarı başında anıldı

En Çok Okunan Haberler