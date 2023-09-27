Sanatçı Tuncel Kurtiz, ölümünün 10. yılında mezarı başında anıldı
Oyuncu, senarist, yönetmen, yapımcı ve seslendirme sanatçısı Tuncel Kurtiz'in ölümünün 10'uncu yılı dolayısıyla Balıkesir'in Edremit ilçesindeki kabri başında anma etkinliği düzenlendi.
Sanatçı, yönetmen ve senarist Tuncel Kurtiz, ölümünün 10. yıl dönümünde Edremit’in Çamlıbel Mahallesi’nde bulunan mezarı başında anıldı.
Törene katılan sevenleri, anma sırasında sanatçının mezarının başında konuşmalar yaptı, dua edip anı fotoğrafları çekti.
Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın konuşmasının ardından Tuncel Kurtiz’in mezarına çiçekler bırakıldı.
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